Як приготувати спаржу: найкращі страви

Смачні та корисні страви з аспарагусу – що приготувати зі спаржі.

Спаржа, або ж аспарагус – ще досить незвичний продукт для українців. Вона має делікатний смак і тонкий аромат, а ще містить цілу купу корисних для здоров’я речовин.

Що приготувати зі спаржі, аби по максимум розкрити її смакові якості? Читай і занотовуй.

Існує 3 різновиди спаржі: зелена, біла і фіолетова.

Зелена спаржа найбільш поширена. Збирають її з середини квітня по червень. Їдять зелену спаржу як приготованою, так і у сирому вигляді. Навіть після термічної обробки вона залишається хрусткою та пружною.

Біла спаржа – це також сезонний овоч, який збирають лише два місяці на рік. Тож якщо хочеш приготувати її – варто поспішити. Біла спаржа має більш делікатний смак, ніж зелена.

Фіолетова спаржа – це досить рідкісний різновид. Для нього характерний пікантний, дещо терпкуватий смак, що нагадує зелений горошок. Під час термічної обробки фіолетовий колір зникає і перетворюється на зелений.

Найпростіший спосіб приготувати спаржу на гарнір – просто її зварити.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Промий спаржу і відріж по 1,5 см знизу – ця частина тверда і непридатна до вживання.

2. Почисть побіги картоплечисткою, поклади в підсолену воду і вари протягом 5-10 хвилин під кришкою. Зауваж, що спаржа не має бути повністю покрита водою. Верхівочки залишають над водою, щоб тільки обдалися парою, адже вони ніжні (взагалі по правилах спаржу варять вертикально, у спеціальних аспарагусних каструлях).

3. Вари спаржу протягом трьох хвилин. Її краще недоварити, ніж переварати, адже цінність цього продукту – саме у хрусткості.

4. Дістань аспарагус із води, відкинь на рушник або занурь у холодну воду. Полий оливковою олією та лимонним соком і подавай як гарнір до риби чи м’яса.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Добре промий спаржу і наріж на шматочки. Почисть і наріж цибулю.

2. Обсмаж цибулю на вершковому маслі до м’якості, додати аспарагус і готуй ще 5 хвилин. Після цього влий бульйон і вари 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності додай сіль та спеції.

3. Перебий суп блендером, влий вершки і лимонний сік.

4. Прикрась і подавай.

Інгредієнти:

Приготування:

1. Поклади аспарагус у розігріту пароварку і готуй протягом 7 хвилин.

2. Наріж полуницю і спаржу, додай мікрогрін, заправ оливковою олією і гранатовим оцтом.

3. Посип прованськими травами – і одразу подавай до столу.

Приготування:

1. Стебла спаржі розріж уздовж на половинки та обсмаж на оливковій олії.

2. Додай у фарш томатну пасту, сіль, перець і нарізаний кубиками сир, ретельно перемішай.

3. Сформуй бургерні котлети та обсмаж їх з обох сторін по 5 хвилин.

4. Розріз булочки навпіл, всередині поклади котлети і спаржу. І одразу ж подавай до столу.

