Як приготувати спаржу: найкращі страви

Смачні та корисні страви з аспарагусу – що приготувати зі спаржі.
Спаржа, або ж аспарагус – ще досить незвичний продукт для українців. Вона має делікатний смак і тонкий аромат, а ще містить цілу купу корисних для здоров’я речовин.
Що приготувати зі спаржі, аби по максимум розкрити її смакові якості? Читай і занотовуй.
Види аспарагуса
Існує 3 різновиди спаржі: зелена, біла і фіолетова.
Зелена спаржа найбільш поширена. Збирають її з середини квітня по червень. Їдять зелену спаржу як приготованою, так і у сирому вигляді. Навіть після термічної обробки вона залишається хрусткою та пружною.Також по темі: Що приготувати з редису: найкращі рецепти Що приготувати з броколі: найкращі рецепти Воєнна кулінарія: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику
Біла спаржа – це також сезонний овоч, який збирають лише два місяці на рік. Тож якщо хочеш приготувати її – варто поспішити. Біла спаржа має більш делікатний смак, ніж зелена.
Фіолетова спаржа – це досить рідкісний різновид. Для нього характерний пікантний, дещо терпкуватий смак, що нагадує зелений горошок. Під час термічної обробки фіолетовий колір зникає і перетворюється на зелений.
Страви зі спаржі
Варена спаржа
Найпростіший спосіб приготувати спаржу на гарнір – просто її зварити.
Інгредієнти:
- Спаржа – 500 г.
- Оливкова олія, лимонний сік, сіль за смаком
Приготування:
1. Промий спаржу і відріж по 1,5 см знизу – ця частина тверда і непридатна до вживання.
2. Почисть побіги картоплечисткою, поклади в підсолену воду і вари протягом 5-10 хвилин під кришкою. Зауваж, що спаржа не має бути повністю покрита водою. Верхівочки залишають над водою, щоб тільки обдалися парою, адже вони ніжні (взагалі по правилах спаржу варять вертикально, у спеціальних аспарагусних каструлях).
3. Вари спаржу протягом трьох хвилин. Її краще недоварити, ніж переварати, адже цінність цього продукту – саме у хрусткості.
4. Дістань аспарагус із води, відкинь на рушник або занурь у холодну воду. Полий оливковою олією та лимонним соком і подавай як гарнір до риби чи м’яса.
Крем-суп зі спаржі
Інгредієнти:
- Спаржа – 1 кг;
- Цибуля – 2 шт.;
- Курячий бульйон – 1,4 л.
- Вершкове масло – 50 гр.
- Вершки – 70 г.
- Сік одного лимона – 1 шт.
- Сіль, перець, сушений тим’ян – за смаком.
Приготування:
1. Добре промий спаржу і наріж на шматочки. Почисть і наріж цибулю.
2. Обсмаж цибулю на вершковому маслі до м’якості, додати аспарагус і готуй ще 5 хвилин. Після цього влий бульйон і вари 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності додай сіль та спеції.
3. Перебий суп блендером, влий вершки і лимонний сік.
4. Прикрась і подавай.
Салат з аспарагусом і полуницею
Інгредієнти:
- Полуниця – 300 г.
- Спаржа – 200 г.
- Мікрогрін або рукола – 60 г.
- Оливкова олія – 40 г.
- Гранатовий бальзамічний оцет – 20 г.
- Прованські трави – 0,5 ч.л.
Приготування:
1. Поклади аспарагус у розігріту пароварку і готуй протягом 7 хвилин.
2. Наріж полуницю і спаржу, додай мікрогрін, заправ оливковою олією і гранатовим оцтом.
3. Посип прованськими травами – і одразу подавай до столу.
Бургер зі спаржею
- Курятина – 300 г.
- Булочки – 2 шт.
- Спаржа – 2 шт.
- Твердий сир – 40г
- Томатна паста – 1 ст.л.
- Оливкова олія – 1 ст.л.
- Чорний перець – 1 щіпка
- Сіль – 1 щіпка.
Приготування:
1. Стебла спаржі розріж уздовж на половинки та обсмаж на оливковій олії.
2. Додай у фарш томатну пасту, сіль, перець і нарізаний кубиками сир, ретельно перемішай.
3. Сформуй бургерні котлети та обсмаж їх з обох сторін по 5 хвилин.
4. Розріз булочки навпіл, всередині поклади котлети і спаржу. І одразу ж подавай до столу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості спаржі.
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