Вправи для спини, коли ти працюєш вдома

Вправи від болю в спині – що робити, коли під час роботи вдома, починає боліти спина.
Після початку повномасштабної війни чимало українців опинились у ситуації, коли потрібно працювати віддалено вдома.
Та й фрилансерів у період бойових дій стає все більше.
Проте часто трапляється там, що наші домашні робочі місця вдома або в тимчасових помешканнях взагалі не розраховані для довгого перебування за комп’ютером.
Через це ми зіштовхуємось із проблемою болю у спині.
Що ж робити у такій ситуації? Важливо перериватись у своїй роботі та виконувати вправи, які допоможуть твоїм м’язам бути в тонусі.Також по темі: Як віднайти мотивацію в важкі моменти в житті? Прості вправи, які варто робити щодня Сердечні краплі й дихальні вправи: рятуємося від стресу під час війни Людина не може з’явитись на роботі через війну. Чи мають право за це звільнити?
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька ефективних. Виконання займе у тебе не більше 15 хвилин.
Вправи для спини
Кішка-гора
З цієї вправи варто розпочати для того, щоб розігріти всі м’язи спини та хребта.
Як виконувати:
- Стань на коліна та зіпрись на руки у горизонтальному положенні.
- Спочатку вигинай спину «кішечкою» та тягни її ближче до підлоги.
- Потім заокруглюй її «горою».
- Чергуй пози 10-15 разів.
Підйоми корпуса тіла
Ця вправа дозволить тобі розтягнути м’язи хребта та розігріти їх.
Як виконувати:
- Спочатку потрібно лягти у висхідне положення – на живіт, руки прямо.
- Міцно спираємось на долоні.
- Обережно та без різких рухів підіймай верхню частину тулуба.
- Руки при цьому мають бути перпендикулярно землі.
- Повільно опускаємось у висхідне положення.
- Виконуй вправу 10-15 разів.
Нахили тулуба
Ця вправа допоможе зменшити біль у спині та розслабитись. Особливо, вона корисна саме для тих людей, які довгий час проводять за комп’ютером.
Як виконувати:
- Спочатку потрібно рівно сісти. Пряма спина та зібрані ноги.
- Ноги варто розсунути на таку відстань одна від одної, щоб зручно було тримати рівновагу.
- Підіймаємо праву руку, а ліву кладемо, спираючись на лікоть біля ноги.
- Робимо нахили вліво, щоб відчути бокові м’язи.
- Так само робимо нахили направо та чергуємо їх.
- Вправу потрібно повторити 10-15 разів.
Швиденько роби перерву у своїй роботі та виконуй наші вправи. Завдяки напруженню та розтягненню м’язів хребта, спина почне боліти менше, а згодом і зовсім перестане.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зосередитись на роботі під час воєнних дій.
Фото: Unsplash