Вправи для спини, коли ти працюєш вдома

Вправи від болю в спині – що робити, коли під час роботи вдома, починає боліти спина.

Після початку повномасштабної війни чимало українців опинились у ситуації, коли потрібно працювати віддалено вдома.

Та й фрилансерів у період бойових дій стає все більше.

Проте часто трапляється там, що наші домашні робочі місця вдома або в тимчасових помешканнях взагалі не розраховані для довгого перебування за комп’ютером.

Через це ми зіштовхуємось із проблемою болю у спині.

Що ж робити у такій ситуації? Важливо перериватись у своїй роботі та виконувати вправи, які допоможуть твоїм м’язам бути в тонусі.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька ефективних. Виконання займе у тебе не більше 15 хвилин.

З цієї вправи варто розпочати для того, щоб розігріти всі м’язи спини та хребта.

Як виконувати:

Ця вправа дозволить тобі розтягнути м’язи хребта та розігріти їх.

Як виконувати:

Ця вправа допоможе зменшити біль у спині та розслабитись. Особливо, вона корисна саме для тих людей, які довгий час проводять за комп’ютером.

Як виконувати:

Швиденько роби перерву у своїй роботі та виконуй наші вправи. Завдяки напруженню та розтягненню м’язів хребта, спина почне боліти менше, а згодом і зовсім перестане.

