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ICTV Ранок 25.04.2022 15:55
25.04.2022 15:55
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Вправи для спини, коли ти працюєш вдома

Вправи для спини, коли ти працюєш вдома

Вправи від болю в спині – що робити, коли під час роботи вдома, починає боліти спина.

Після початку повномасштабної війни чимало українців опинились у ситуації, коли потрібно працювати віддалено вдома.

Та й фрилансерів у період бойових дій стає все більше.

Проте часто трапляється там, що наші домашні робочі місця вдома або в тимчасових помешканнях взагалі не розраховані для довгого перебування за комп’ютером.

Через це ми зіштовхуємось із проблемою болю у спині.

Що ж робити у такій ситуації? Важливо перериватись у своїй роботі та виконувати вправи, які допоможуть твоїм м’язам бути в тонусі.

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Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька ефективних. Виконання займе у тебе не більше 15 хвилин.

Вправи для спини

Кішка-гора

З цієї вправи варто розпочати для того, щоб розігріти всі м’язи спини та хребта.

Як виконувати:

  1. Стань на коліна та зіпрись на руки у горизонтальному положенні.
  2. Спочатку вигинай спину «кішечкою» та тягни її ближче до підлоги.
  3. Потім заокруглюй її «горою».
  4. Чергуй пози 10-15 разів.

вправа фото

Підйоми корпуса тіла

Ця вправа дозволить тобі розтягнути м’язи хребта та розігріти їх.

Як виконувати:

  1. Спочатку потрібно лягти у висхідне положення – на живіт, руки прямо.
  2. Міцно спираємось на долоні.
  3. Обережно та без різких рухів підіймай верхню частину тулуба.
  4. Руки при цьому мають бути перпендикулярно землі.
  5. Повільно опускаємось у висхідне положення.
  6. Виконуй вправу 10-15 разів.

вправа фото

Нахили тулуба

Ця вправа допоможе зменшити біль у спині та розслабитись. Особливо, вона корисна саме для тих людей, які довгий час проводять за комп’ютером.

Як виконувати:

  1. Спочатку потрібно рівно сісти. Пряма спина та зібрані ноги.
  2. Ноги варто розсунути на таку відстань одна від одної, щоб зручно було тримати рівновагу.
  3. Підіймаємо праву руку, а ліву кладемо, спираючись на лікоть біля ноги.
  4. Робимо нахили вліво, щоб відчути бокові м’язи.
  5. Так само робимо нахили направо та чергуємо їх.
  6. Вправу потрібно повторити 10-15 разів.

вправа фото

Швиденько роби перерву у своїй роботі та виконуй наші вправи. Завдяки напруженню та розтягненню м’язів хребта, спина почне боліти менше, а згодом і зовсім перестане.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зосередитись на роботі під час воєнних дій.

Фото: Unsplash

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Теги: війна в Україні, робота, фізичні вправи
25.04.2022 15:55



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