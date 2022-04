5 причин додати йогурт до раціону: корисні властивості

Корисний властивості йогурта – чому важливо їсти цей смачний продукт.

Йогурт – один із найпопулярниших молочнокислих продуктів. Він не лише чудово смакує, але й має цілу низку лікувальних властивостей.

Йогурт – це відмінна підтримка для системи травлення.

Завдяки високому вмісту живих біфідобактерій, він покращує кислотність шлунка, запобігає діареї, запору та навіть раку кишечника.

Натуральний йогурт містить важливу речовину L-карнитин, яка допомагає спалювати жир.

Аби побачити ефект, потрібно поєднувати щоденне вживання йогурту з помірним фізичним навантаженням.

Справа в тому, що під час спалювання жирів в організмі вивільняється енергія, яка підвищує ефективність твоїх тренувань. Тож не забувай випити склянку йогурту за годину до відвідування спортзалу.

Молочнокислі бактерії, що містяться в йогурті, захищають організм від грибкових захворювань і піклуються про нормальний стан мікрофлори.

Саме тому жінки, які полюбляють цей продукт, менш схильні до неприємного жіночого захворювання – молочниці.

Здається, еліксир молодості знайдено! Науковці довели, що йогурт здатен уповільнювати процеси старіння організму.

А все тому, що корисну містить молочну кислоту.

Вона вбиває шкідливі бактерії, які викликають процеси гниття їжі в кишечнику.

У людей, які регулярно вживають не менше склянки йогурту на день, зростає кількість T-клітин у крові.

А, як відомо, саме вони допомагають організму протистояти вірусам, бактеріям та алергенам.

Відзначимо, що все це стосується натурального йогурта без цукру та інших домішок. Тож надавати перевагу бажано саме йому. А фрукти, ягоди, мед чи інші добавки ти можеш додати самостійно.

