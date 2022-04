Полиця сучасної української літератури. Список mustread-книг українців

Добірка сучасних книжок українських письменників.

Українці деталі частіше відмовляється від споживання російського контенту та звертають увагу на те, що роблять “наші”.

І письменники не виняток.

Адже в Україні розвивається ціла плеяда нового покоління творців книг.

Тож Ранок у Великому Місті знайомить з новою сучукрліт, про яку в школі не розказують.

Чи не найвідоміший український письменник сучасності, твори якого розлітаються та цитуються в мережі сотнями постів.

Поки в Україні йде війна — Сергій Жадан змінив літературний фронт на волонтерський.

Однак його пости в соцмережі перетворились на хроніки війни, які не обділені гострим словом та образами.

Якщо в житі так сталось, що жодної книги Жадана ще не прочитали — то ось вам знак це зробити.

І почати краще з твору “Інтернат”.

Роман відбив бачення автора життя в зоні АТО, його драму проблеми вибору та самоідентичності, національної психології та патріотизму, радикальних поглядів та ліберальної байдужості.

Тема на часі.

Якщо говорити про феміністичну українську літературу, то на думку одразу спадає Оксана Забужко.

До речі, саме ця книга стала однією з перших творів незалежної України, де відкрито просувалися феміністичні наративи.

Сюжет роману розгортається навколо української поетеси, яка приїжджає викладати в США і закручує любовний роман зі скульптором.

Вона переживає складні стосунки з чоловіком, бореться з депресією та міркує про свою ідентичність і сексуальність.

Дівчатам на замітку!

Перший український молодий талант – Любко Дереш.

Цікавий факт, що момент публікації автору виповнилося 17 років

Роман про дорослішання, та герої – старші віком за автора.

Читання цієї книги буде цікаве не тільки підліткам — про яких і для яких, в першу чергу, написаний твір, а й дорослим, тим, хто любить фентезі та і взагалі сучасну літературу, бо вона — інша.

П’єси Леся Подерв’янського значно вплинули на розвиток новітньої української літератури, демонструючи нестандартні дійові ситуації і безкомпромісну правду життя.

Його збірка наповнена сатирою, гумором та подекуди міцним слівцем.

Книга однозначно сподобається любителям українського андеграунду.

Марія Матіос у книзі розкриває головні питання: життя, смерть, кохання та честь.

Герої понад усе хочуть зберегти гідність. У кожному героєві досить суперечностей, а в кожній історії — недоговореності.

І це чергова феноменальна риса цієї літератури.

Ніхто не є однозначно засуджений і ніхто не є абсолютно кришталевий.

Юрій Іздрик — один із найвідоміших письменників-модерністів сучасної української літератури.

Справжнім злетом у літературній творчості Юрка Іздрика став роман “Воццек”.

Читачі настільки захопились “книгою про сни у снах”, що перший тираж книги, виданий в Івано-Франківську, був розпроданий за тиждень.

Однак це книга не для “читання перед сном”.

Насправді це другий роман українського письменника Юрія Андруховича.

Однак, якщо раптом ви ще не знайомі з цим українським письменником, радимо починати знайомство з “Московіади”.

Твір розповідає про життя українського студента в Москві.

На шляху героя трапляються дивні речі, а згодом лінія між реальним та вигаданим настільки стирається, що вже не зрозуміло, де правда, а де вигадка.

Тому краще цю книгу читати вдумливо та поволі.

Любителям фантастики, які ще не читали трилогію Ярини Каторож — надзвичайно пощастило.

Книга розповідає історію дівчини Анни, яка раптово потрапляє в інший світ, в якому зло панує і править країнами.

Вона — єдина, хто має силу відновити порядок.

Однак для цього потрібно дізнатись про історію, яку всі приховують, перекручують та стирають.

Чи впорається дівчина “з іншого світу”?

Не будем спойлерити.

Тетяна Малярчук – письменниця й публіцистка родом з Івано-Франківська.

Авторка пише на теми забороненої і нещасливої любові.

Якщо коротко охарактеризувати, то це збірка спостережень.

Тож, читайте та насолоджуйтесь.

Мабуть, складно знайти в Україні людину, яка б не читала творів Андрія Куркова – його популярність справді вражає.

Андрія Куркова знають як автора детективів і бестселерів із захопливим сюжетом.

Герой роману «Пікнік на льоду» – журналіст, який отримує дивне завдання: написати серію некрологів про відомих і досить впливових людей, але проблема в тому, що всі ці люди – живі.

То як вийде з ситуації герой?

