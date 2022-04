Як ідеально зварити яйця на Великдень: поради від Євгена Клопотенка

Як ідеально зварити яйця на Великдень?

Головні символи Великодня, який ми відзначатимемо вже 24 квітня — паски й крашанки.

Однак правильно зварити яйця для майбутніх писанок не так просто, як здається.

Дуже часто вони тріскаються в гарячій воді, а також мають синій непривабливий жовток після приготування.

Аби не зіштовхнутися з такими проблемами, варто знати кілька простих правил.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився секретами, що допоможуть зварити ідеальні яйця на Великдень.

Складіть яйця в каструлю й залийте їх холодною водою так, аби її рівень був на 3 см вищим від рівня яєць.

Не варто заливати яйця гарячою водою, аже тоді в такому випадку вони можуть потріскатися через перепад температур, особливо якщо ви витягнули їх з холодильника.

Як тільки вода закипить, накрийте каструлю кришкою, приберіть її з вогню й візьміть таймер, аби контролювати час.

Саме такий трюк допоможе зберегти ніжну структуру жовтків.

Чим довше яйця лежатимуть у гарячій воді, тим твердішим будуть жовтки:

До речі, не забудьте перекласти яйця з гарячої води в каструлю з прохолодною водою, аби вони легше очищалися.

Покладіть яйця в каструлю, залийте їх водою й після того, як вода закипить, зменшуйте вогонь до середнього рівня.

Цільність жовтка залежатиме від часу варіння:

Правильно зварені яйця згодом можна буде пофарбувати або використати для інших страв.

Насолоджуйтеся святковими стравами та вірте в нашу перемогу!

Фото: Pexels

