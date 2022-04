Спаржа для здоров’я: чим корисна і кому її не можна

Корисні властивості спаржі – чому варто їсти цей незвичний для українців овоч.

Спаржа, або ж аспарагус, – достатньо новий продукт для українців, тож ми тільки починаємо звикати до її вишуканого смаку та ніжного аромату.

Втім, спаржа має не лише відмінні смакові якості, але й цілу низку корисних властивостей.

Ранок у Великому Місті зараз тобі про все розкаже.

Існує 3 різновиди спаржі: зелена, біла і фіолетова. Врожай збирають 2 місяці на рік – з середини квітня по червень.

Зелена спаржа – найпоширеніша різновид. Її можна їсти як термічно обробленою, так і сирою. У приготованому вигляді зелена спаржа залишається хрусткою та пружною.

Біла спаржа – характеризується більш делікатним смаком, ніж зелена.

Фіолетова спаржа – це досить рідкісний різновид овоча. Він має оригінальний, дещо терпкуватий смак, як у молодого горошка. Під час термічної обробки фіолетовий колір перетворюється на зелений.

Спаржа – чудове джерело вітамінів А, групи В, С, Е, К, а також важливих мікро і макроелементів – фолієвої кислоти, міді, марганцю, селену, калію тощо.

Водночас, у ній міститься зовсім небагато калорій, тому спаржа входить до складу багатьох дієт.

У нетрадиційній медицині спаржу використовують для профілактики та лікування хвороб серцево-судинної системи. Особливо вона корисна при високому тиску, адже здатна ефективно його понижувати.

Такій дії аспарагус зобов’язаний речовині аспарагін, яка входять до його складу.

Спаржа, особливо фіолетова, це потужне джерело антоціанів, які мають антиоксидантні властивості.

Завдяки цьому, овоч допомагає організму боротися з вільними радикалами, які можуть викликати онкологічні процеси.

Стародавні римляни присвячували спаржі цілі трактати! Вони особливо цінували цей овоч за те, що він здатен перетворювати депресивних полеглих духом людей на бадьорих і радісних.

Тож якщо ти відчуваєш, що не в тонусі – сміливо вибирай на обід гарнір зі спаржі.

Аспарагус – це натуральний афродизіак, тож страва з нього не завадить на столі під час романтичної вечері. Такий ефект досягається завдяки фолієвій кислоти та вітаміну В6, які посилюють збудження.

Крім того, до складу спаржі входить вітамін Е, який стимулює виробіток статеві гормонів як у чоловіків, так і у жінок.

Найкращим сніданком після веселої нічки стане порція свіжої спаржі.

Справа в тому, що мінерали і амінокислоти в її складі полегшують симптоми похмілля та захищають клітини печінки від шкідливого впливу токсинів.

Обережно вживати спаржу треба тим, хто має такі хвороби:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості часнику.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.