Соковита й поживна: простий рецепт приготування домашньої ковбаси

Простий рецепт домашньої ковбаси, яку зможе приготувати кожен.
Уже за кілька днів ми відзначатимемо довгоочікуване свято — Великдень.
У більшості цей світлий день викликає асоціації з пасками, крашанками та, звісно, домашньою ковбасою.
Чимало людей купують цей продукт у магазинах, а дарма.
Соковиту й смачну ковбасу з рум’яною скоринкою можна зробити за лічені години в домашніх умовах.
Ранок у Великому Місті розповідає, як приготувати домашню ковбасу. Цей простий рецепт неодмінно сподобається тобі та твоїм близьким на Великдень.
Простий рецепт домашньої ковбаси на Великдень
Інгредієнти
- Свинина (можна брати задню частину, лопатку або ошийок) – 2 або 2.5 кг
- Тонкі свинячі кишки – 5 м
- Часник – 1 голівка
- Сало – 500-700 г (якщо хочеш, щоб ковбаса була жирнішою, додавай більше сала)
- Перець, сіль, сухі трави, прянощі – до свого смаку
Приготування
- Ретельно промий кишки під проточною водою.
- Прибери з м’яса всі хрящики й кісточки.
- Візьми м’ясо та сало й порубай на дрібні шматочки, до яких потрібно додати сіль та інші приправи до смаку, а також порубаний часник.
- Встав у м’ясорубку насадку у формі трубочку, аби начинити ковбасу й прибери решітку з ножами.
- На насадку надягни кишку, а її кінчик щільно перев’яжи ниткою.
- Поступово додавай у м’ясорубку шматки м’яса й сала, а перекручений фарш обережно розподіляй у кишці. Слідкуй за тим, аби маса не набивалася занадто щільно, адже тоді кишка може порватися.
- Якщо дірочка в кишці все ж з’явилося, затягни місце перед нею ниткою й скрути ділянку з діркою. До речі, якщо тобі хочеться зробити багато ковбасок, перев’яжи кишку з м’ясом у декількох місцях ниткою.
- Отриману кишку з фаршем поклади в холодильник на 5 годин.
- Перед тим як смажити ковбасу, візьми зубочистки й проколи кишку в багатьох місцях, аби під час приготування вона не луснула.
- У пательню налий води, аби вона заповнила посудину на половину. Поклади в неї ковбасу й доведи рідину до кипіння.
- Після закипання води вари ковбасу 4-5 хв, а потім змасти смальцем або маслом і смаж до появи золотистої скоринки.
- Якщо хочеш запечену ковбасу, провари кишки з м’ясом і залиш їх у розігрітій до 240 градусів духовці на годину.
- Готову страву можна подавати з овочами або будь-яким гарніром. Смачного!
Нагадаємо, раніше ми публікували покроковий рецепт сирної паски без випічки.
Фото: Pexels