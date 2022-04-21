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ICTV Ранок 21.04.2022 13:01
21.04.2022 13:01
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Домашня випічка смачніша за магазинну! Швидкий рецепт паски на сухих дріжджах

Домашня випічка смачніша за магазинну! Швидкий рецепт паски на сухих дріжджах

Як приготувати паску на сухих дріжджах?

Довгоочікуваний Великдень от-от настане, тож саме час починати готувати головний символ цього свята — паски.

Цю смачну та запашну випічку насправді можна приготувати за лічені години з доступних інгредієнтів.

Ранок у Великому Місті розповість, як швидко приготувати паску на сухих дріжджах.

Зберігай собі рецепт, аби потішити рідних смачненьким у такі непрості часи.

Рецепт паски на сухих дріжджах

Інгредієнти

  • Борошно – 500 г
  • Цукор – 50 г для тіста й 80 г для родзинок
  • Вершкове масло – 50 г та 60 г для родзинок і змащування форм
  • Гуслянка (суміш айрану з молоком) – 230 мл
  • Сухі дріжджі —  12 г
  • Родзинки (попередньо замочені у воді) – 180 г
  • Жовтки яєчні – 7 шт
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Приготування

1. У велику миску поклади 500 г пшеничного борошна, додай до нього сухі дріжджі, 50 г цукру та 50 г м’якого вершкового масла. Ретельно вимішай усі компоненти та влий до суміші гуслянку або суміш айрану з молоком.

2. Відокрем 7 жовтків від білків та додай їх у миску. Ретельно все вимішай спочатку ложкою, а потім руками протягом 15-20 хв.

3. Візьми іншу посудину та змішай у ній 170 г родзинок, 80 г цукру й 80 г м’якого вершкового масла. Додай солодкі родзинки до тіста й вмішай усе, аби вони рівномірно розподілилися.

Після цього накрий тісто харчовою плівкою та залиш у теплому місці на 40-50 хв.

4. Розклади тісто у форми для випікання, змащені вершковим маслом. Тісто має заповнити форму приблизно на 3/4. Залиш тісто ще на 40 хв, аби воно додатково піднялося.

5. Духовку розігрій до 165 градусів, а потім постав на дно форму з гарячою водою.

6. Поклади форми з тістом у духовну та випікай протягом 30-35 хв. Готовність пасок можна перевірити дерев’яною паличкою: проткни тісто та витягни паличку.

Якщо вона буде сухою, можеш сміливо виймати паски з духовки.

7. Готові паски залиш у формах, поки вони не охолонуть. Після цього їх можна прикрашати до свого смаку або просто посипати цукровою пудрою.

Рецепт смачної паски на сухих дріжджах — відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати краффін на Великдень.

Фото: Pexels

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Теги: Великдень, паска, рецепти
21.04.2022 13:01



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