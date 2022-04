Домашня випічка смачніша за магазинну! Швидкий рецепт паски на сухих дріжджах

Як приготувати паску на сухих дріжджах?

Довгоочікуваний Великдень от-от настане, тож саме час починати готувати головний символ цього свята — паски.

Цю смачну та запашну випічку насправді можна приготувати за лічені години з доступних інгредієнтів.

Ранок у Великому Місті розповість, як швидко приготувати паску на сухих дріжджах.

Зберігай собі рецепт, аби потішити рідних смачненьким у такі непрості часи.

1. У велику миску поклади 500 г пшеничного борошна, додай до нього сухі дріжджі, 50 г цукру та 50 г м’якого вершкового масла. Ретельно вимішай усі компоненти та влий до суміші гуслянку або суміш айрану з молоком.

2. Відокрем 7 жовтків від білків та додай їх у миску. Ретельно все вимішай спочатку ложкою, а потім руками протягом 15-20 хв.

3. Візьми іншу посудину та змішай у ній 170 г родзинок, 80 г цукру й 80 г м’якого вершкового масла. Додай солодкі родзинки до тіста й вмішай усе, аби вони рівномірно розподілилися.

4. Розклади тісто у форми для випікання, змащені вершковим маслом. Тісто має заповнити форму приблизно на 3/4. Залиш тісто ще на 40 хв, аби воно додатково піднялося.

5. Духовку розігрій до 165 градусів, а потім постав на дно форму з гарячою водою.

6. Поклади форми з тістом у духовну та випікай протягом 30-35 хв. Готовність пасок можна перевірити дерев’яною паличкою: проткни тісто та витягни паличку.

7. Готові паски залиш у формах, поки вони не охолонуть. Після цього їх можна прикрашати до свого смаку або просто посипати цукровою пудрою.

