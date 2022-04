Чистий четвер 2022: найкращі привітання у віршах, прозі та картинках

Привітання з Чистим четвергом 2022 у віршах, прозі, коротких смс та картинках.

Чистий четвер – одне з найбільших особливих днів Страсного тижня.

У 2022 році віряни зустрінуть свято 21 квітня.

За традицією у цей день прийнято очищати думки та душу спочатку в церкві, а після вже братись за прибирання в оселі.

Ранок у Великому Місті підготував оригінальні вітання із Чистим четвергом, якими захочеться поділитись з рідними.

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий четвер себе пізнаєм,

Щоб дерево життя цвіло.

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Чистий до нас прийшов четвер.

У цей день не можна лінуватися.

Щоб позбутися від бід –

Треба будинок прибрати.

У будинку буде чистота,

А на серці – доброта.

Буде наше життя тоді

Приносити нам радість!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу до ладу.

Нехай цього дня не барить робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров’я і щастя багато!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу до ладу.

Нехай цього дня не барить робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров’я і щастя багато!

З Чистим четвергом! Нехай цей день прибере з вашого життя весь негатив і чорні смуги, життя нехай стане чистою і білою смугою! Радості, щастя, успіхів, здоров’я, сімейного добробуту та любові!

***

Вітаю тебе з Чистим четвергом. Нехай будинок твій сяє затишком, серце співає від любові, а душа радісно зустрічає весну. Від щирого серця бажаю щастя тобі і твої рідним. Радісної весни вам!



***

У Чистий четвер хочу побажати чистоти почуттів, думок, щастя і любові. Нехай з вашого будинку підуть печалі, а з серця погані думки. Нехай буде більше місця для доброти, надії і удачі!

***

У Чистий Четвер хочу побажати, щоб ваше життя оновилось і вбралось в новий одяг – щастя, радість і любов. Нехай чистота буде в душі, в помислах і в людях, які зустрічаються на життєвому шляху!

***

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

У день, що Чистим величають,

Вас сердечно вітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас, вдень привітним.

***

З Чистим четвергом! Скоріше вмивайся, швидко в хаті прибирайся, щоб зняти свої гріхи, щоб попрощалися гріхи. Щоб чиста вода всі негаразди забрала, а здоров’я принесла.

***

Вітаю тебе з Чистим четвергом! Бажаю тобі чистоти всюди: в будинку, думках, душі. Нехай твоє життя буде довгим і щасливим, а невдачі обходять стороною.

***

У день Чистого четверга бажаю тобі спокою на душі, гармонії і затишку. Нехай тебе супроводжує надія і віра в краще, а радість і процвітання будуть завжди поруч.

***

***

***

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Великдень 2022.

Фото: Рixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.