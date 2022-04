Корисні властивості редису: чому треба їсти цей яскравий коренеплід

Чим корисний редис? Навіщо його потрібно їсти? Чи може яскравий весняний коренеплід нанести шкоду здоров’ю? Та кому категорично не можна його їсти?

Ранок у Великому Місті зібрав ТОП корисних властивостей редису.

Редис уже з’явився на прилавках і готовий рятувати нас від весняного авітамінозу. І йому це справді по силах.

Цей коренеплід дуже багатий на вітаміни В, С, РР. А необхідних мінеральних речовин він містить близько 20 видів!

Серед них – калій, фосфор, хром, фтор, магній та інші. А ще редис – один із лідерів по вмісту кальцію: лише 300 грамів продукті здатні повністю покрити добову норму цього елементу.

Редис входить до складу багатьох дієт, і це не просто так. Адже в 100 грамах коренеплоду міститься лише 14 ккал!

Більше того, він має речовини, які нормалізують обмін речовин і ефективно спалюють жирові відкладення.

А клітковина нормалізує рівень холестерину в крові й ефективно виводить токсини та шлаки.

Знижує рівень цукру

Чи можна їсти редиску при цукровому діабеті? Можна і навіть треба. Справа в тому, що клітковина сповільнює процес розщеплення вуглеводів, а це допомагає швидко нормалізувати рівень глюкози в крові.

Крім того, у складі редису присутній природний інсулін, який сприяє нормальній роботі підшлункової залози.

Редис надзвичайно багатий на вітамін С. Всього 250 грамів продукту забезпечують людину денною нормою.

Цей вітамін потрібен для вироблення колагену, який входить до складу хрящової тканини.

Тому допомагає як для профілактики, так і для зменшення симптомів артриту.

А кальцій, який також міститься в редисі у великій кількості, робить кістки міцнішими.

Клітковина, на яку багатий редис, ефективно виводить з організму шкідливий холестерин (який називають прихованим вбивцею судин).

Саме тому цей коренеплід чудово підходить для профілактики хвороб серцево-судинної системи.

Редис містить багато фолієвої кислоти, яка є вкрай необхідною для правильного розвитку плоду.

Висока потреба в цьому елементі з’являється вже в перші тижні вагітності, коли формується нервова трубка майбутньої дитини.

Фолієва кислота корисна не лише для жінок, але й для чоловіків. Вона покращує якість сперми і допомагає знизити ризик вроджених аномалій у дитини.

Не варто зловживати редисом тим, хто має такі захворювання:

