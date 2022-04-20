Чистий четвер 2022: що можна, а що заборонено робити

Чистий четвер у 2022 році припадає на 21 квітня. У цей день заведено очищати свої думки від негативу, а будинок від бруду та непотрібних речей.

Чим потрібно займатися у Чистий четвер, а що заборонено робити – Ранок у Великому Місті зібрав усю необхідну інформацію.

У Чистий четвер, або його ще називають Великий четвер, Ісус омив ноги своїм учням. Таким чином він показав свою любов до них. Тому останній четвер перед Великоднем називають чистим.

Що потрібно робити в Чистий Четвер

До сходу сонця за можливості потрібно помитись. Краще це зробити джерельною водою, або ж піти до озера чи річки. У цей день вода змиє всі негаразди та хвороби.

Проведи генеральне прибирання вдома або в укритті, щоб усюди було чисто. Але це потрібно зробити ще до заходу сонця.

Вважається, що якщо ввечері в будинку лишиться сміття, то варто чекати неприємностей.

Якщо маєш змогу, випікай паски! Саме так, цю справу добре було б робити у Чистий четвер.

Але, згідно з традиціями, готуватися до Великодня можна лише після того, як ти приберешся.

Що не можна робити у Чистий четвер

Головне правило цього свята – уникати сварок. Позбудься гніву й звільни тіло від негативу.

Якщо ти живеш у приватному будинку, то після прибирання не варто виливати брудну воду поруч із домом. Це краще зробити у місці, де нічого не росте.

Після Чистого четверга і до самісінького Великодня не можна прибиратися вдома.

Також заборонено замочувати білизну або лишати посуд немитим.

І головне, не позичай грошей, якщо не хочеш втратити свій добробут.

Тепер ти знаєш усе про Чистий четвер. Не забувай про вищесказане та зустрічай Великдень з чистими думками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Лазареву суботу 2022.

Фото: Unsplash

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