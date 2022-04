Чистий четвер 2022: що можна, а що заборонено робити

Чистий четвер у 2022 році припадає на 21 квітня. У цей день заведено очищати свої думки від негативу, а будинок від бруду та непотрібних речей.

Чим потрібно займатися у Чистий четвер, а що заборонено робити – Ранок у Великому Місті зібрав усю необхідну інформацію.

До сходу сонця за можливості потрібно помитись. Краще це зробити джерельною водою, або ж піти до озера чи річки. У цей день вода змиє всі негаразди та хвороби.

Проведи генеральне прибирання вдома або в укритті, щоб усюди було чисто. Але це потрібно зробити ще до заходу сонця.

Вважається, що якщо ввечері в будинку лишиться сміття, то варто чекати неприємностей.

Якщо маєш змогу, випікай паски! Саме так, цю справу добре було б робити у Чистий четвер.

Але, згідно з традиціями, готуватися до Великодня можна лише після того, як ти приберешся.

Головне правило цього свята – уникати сварок. Позбудься гніву й звільни тіло від негативу.

Якщо ти живеш у приватному будинку, то після прибирання не варто виливати брудну воду поруч із домом. Це краще зробити у місці, де нічого не росте.

Після Чистого четверга і до самісінького Великодня не можна прибиратися вдома.

Також заборонено замочувати білизну або лишати посуд немитим.

І головне, не позичай грошей, якщо не хочеш втратити свій добробут.

Тепер ти знаєш усе про Чистий четвер. Не забувай про вищесказане та зустрічай Великдень з чистими думками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Лазареву суботу 2022.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.