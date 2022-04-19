Радість у період горя й суму: чи доречно відзначати свята під час війни?

Чи варто відзначати свята в період бойових дій?

Зовсім скоро на українців чекає Великдень, а після нього — травневі свята.

У багатьох громадян, які виїхали до безпечних регіонів виникає запитання: “А чи можна в такі непрості часи взагалі радіти чомусь?”

Чимало людей соромляться того, що в них є можливість відсвяткувати певні події, а дарма.

Психологиня Галина Волошина розповіла, чи доречно в умовах війни відзначати свята.

Чи доречно під час війни щось святкувати?

Чому важливо не відмовлятися від радості?

Психологиня наголошує на тому, що варто продовжувати жити далі.

Не стримуйте позитивні емоції: якщо вам прислали смішний мем, посмійтеся.

Якщо у вас скоро день народження й ви маєте можливість провести цей день із друзями й близькими — не відкладайте святкування.

Варто зазначити, що в умовах бойових дій наше емоційне здоров’я зазнає неабиякого удару.

Задоволення наших елементарних потреб, які приносять задоволення, підвищує рівень дофаміну в організмі.

Саме цей гормон відповідає на наше самопочуття та настрій.

Особливо важливо дарувати позитив дітям, які під час війни дуже потребують нашої уваги й мають право на щасливе дитинство.

Створюйте для малечі свої маленькі свята, даруйте їм казку.

Як відсвяткувати Великдень з дітьми?

Великдень, який ми святкуватимемо 24 квітня, краще провести в колі близьких.

Нехай малеча допоможе вам приготувати страви й прикрасить паски та яйця.

Це допоможе дітям відволіктися від негативу й бодай на певний час повернутися до звичного щасливого життя.

Аби Великдень був ще цікавішим і веселішим, пограйте у святкові ігри:

В котка. Своєрідних Великодній більярд, для якого потрібно з похилого місця котити крашанки одна за одною так, щоб ваша крашанка підбила крашанку іншого гравця. Хто зіб’є більше крашанок суперника, той і переможе.

Набитки. Давня гра, про яку чули майже всі. Нехай дитина візьме в руку яйце й тримає його носиком догори. Вдарте своєю крашанкою по іншому яйцю. Далі малеча має вдарити своєю крашанкою по вашій. Програє той, у кого крашанка розіб’ється з обоз боків

Хованки . Покладіть кілька шапок, приховавши під однією з них крашанку. Переможе той, хто вгадає, під якою шапкою було яйце.

. Покладіть кілька шапок, приховавши під однією з них крашанку. Переможе той, хто вгадає, під якою шапкою було яйце. Прокоти у ворітця. Розкрутіть разом з дитиною свої крашанки на підлозі або на траві. Виграє той, у кого крашанка крутитиметься довше. Переможець забирає собі обидві крашанки.

Поповнюйте запас позитивних емоцій, аби мати енергію для боротьби з ворогами.

Усі разом ми обов’язково переможемо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою інформацією доречно й недоречно ділитися в соцмережах.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.