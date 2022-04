Альгінатна маска для обличчя: навіщо потрібна і як зробити

До косметолога ходити добре, але ще краще, коли процедури краси можна зробити самостійно. Йдеться про альгінатну маску. Ранок у Великому Місті підкаже, як її зробити та якого ефекту очікувати.

Це гелева маска, в основі якої лежить альгінат із морських водостей. Її особливість у тому, що підходить до абсолютно різного типу шкіру: сухої, жирної, комбінованої і надчутливої.

Окрім того, вона досить швидко робиться і коштує відносно недорого, що дає можливість зекономити час і гроші на косметологічних процедурах.

Для початку варто придбати порошок Альгінат натрію. Він обійдеться тобі приблизно у 100-250 гривень залежно від виробника, магазину і кількості.

Далі ретельно прочитай на пляшечці від порошку, скільки потрібно додати очищеної води. Орієнтовно знадобиться 50-70 мл рідини на 25-30 г порошку.

Наступний крок – змішай, щоб не залишилось грудочок, і дій швидко. Після цього шпателем або іншим зручним предметом нанеси її на обличчя товстим шаром. Можна навколо очей і навіть на губи.

Протримай 20-30 хвилин і знімай знизу догори. А наостанок прочисти обличчя тоніком і нанеси крем.

Дану процедуру можна повторювати кожні 3-4 дні.

Ось і все. Тепер ти знаєш, як зробити альгінатну маску в домашніх умовах. Користуйся порадами і частіше дбай про шкіру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядає за обличчям Емілія Кларк.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.