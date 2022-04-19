Альгінатна маска для обличчя: навіщо потрібна і як зробити

До косметолога ходити добре, але ще краще, коли процедури краси можна зробити самостійно. Йдеться про альгінатну маску. Ранок у Великому Місті підкаже, як її зробити та якого ефекту очікувати.
Що таке альгінатна маска?
Це гелева маска, в основі якої лежить альгінат із морських водостей. Її особливість у тому, що підходить до абсолютно різного типу шкіру: сухої, жирної, комбінованої і надчутливої.
Окрім того, вона досить швидко робиться і коштує відносно недорого, що дає можливість зекономити час і гроші на косметологічних процедурах.
Чим корисна альгінатна маска для обличчя
- Вона містить омолоджувальні речовини;
- Живить шкіру;
- Тонізує;
- Підтягує;
- Розгладжує дрібні зморшки;
- Знімає почервоніння/подразнення;
- Виводить токсини;
- Відновлює захисну функцію шкіри;
- Вирівнює колір обличчя;
- Стабілізує кількість жирової клітковини. Тобто корисна тих, у кого є друге підборіддя.
Як зробити альгінатну маску вдома
Для початку варто придбати порошок Альгінат натрію. Він обійдеться тобі приблизно у 100-250 гривень залежно від виробника, магазину і кількості.
Далі ретельно прочитай на пляшечці від порошку, скільки потрібно додати очищеної води. Орієнтовно знадобиться 50-70 мл рідини на 25-30 г порошку.
Наступний крок – змішай, щоб не залишилось грудочок, і дій швидко. Після цього шпателем або іншим зручним предметом нанеси її на обличчя товстим шаром. Можна навколо очей і навіть на губи.Також по темі: Фейсфітнес: міфи про гімнастику обличчя Від акне і жирного блиску: домашні маски для проблемної шкіри Домашні маски для сухої шкіри з того, що є в холодильнику
Протримай 20-30 хвилин і знімай знизу догори. А наостанок прочисти обличчя тоніком і нанеси крем.
Дану процедуру можна повторювати кожні 3-4 дні.
Ось і все. Тепер ти знаєш, як зробити альгінатну маску в домашніх умовах. Користуйся порадами і частіше дбай про шкіру.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядає за обличчям Емілія Кларк.
Фото: Unsplash