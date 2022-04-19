УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 19.04.2022 15:25
19.04.2022 15:25
Поділитися

Альгінатна маска для обличчя: навіщо потрібна і як зробити

Альгінатна маска для обличчя: навіщо потрібна і як зробити

До косметолога ходити добре, але ще краще, коли процедури краси можна зробити самостійно. Йдеться про альгінатну маску. Ранок у Великому Місті підкаже, як її зробити та якого ефекту очікувати.

Що таке альгінатна маска?

Це гелева маска, в основі якої лежить альгінат із морських водостей. Її особливість у тому, що підходить до абсолютно різного типу шкіру: сухої, жирної, комбінованої і надчутливої.

Окрім того, вона досить швидко робиться і коштує відносно недорого, що дає можливість зекономити час і гроші на косметологічних процедурах.

Чим корисна альгінатна маска для обличчя

  • Вона містить омолоджувальні речовини;
  • Живить шкіру;
  • Тонізує;
  • Підтягує;
  • Розгладжує дрібні зморшки;
  • Знімає почервоніння/подразнення;
  • Виводить токсини;
  • Відновлює захисну функцію шкіри;
  • Вирівнює колір обличчя;
  • Стабілізує кількість жирової клітковини. Тобто корисна тих, у кого є друге підборіддя.

Як зробити альгінатну маску вдома

Для початку варто придбати порошок Альгінат натрію. Він обійдеться тобі приблизно у 100-250 гривень залежно від виробника, магазину і кількості.

Далі ретельно прочитай на пляшечці від порошку, скільки потрібно додати очищеної води. Орієнтовно знадобиться 50-70 мл рідини на 25-30 г порошку.

Наступний крок – змішай, щоб не залишилось грудочок, і дій швидко. Після цього шпателем або іншим зручним предметом нанеси її на обличчя товстим шаром. Можна навколо очей і навіть на губи.

Також по темі: Фейсфітнес: міфи про гімнастику обличчя Від акне і жирного блиску: домашні маски для проблемної шкіри Домашні маски для сухої шкіри з того, що є в холодильнику

Протримай 20-30 хвилин і знімай знизу догори. А наостанок прочисти обличчя тоніком і нанеси крем.

Дану процедуру можна повторювати кожні 3-4 дні.

Ось і все. Тепер ти знаєш, як зробити альгінатну маску в домашніх умовах. Користуйся порадами і частіше дбай про шкіру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядає за обличчям Емілія Кларк.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: альгінатна маска, догляд за шкірою, маска, обличчя, шкіра
19.04.2022 15:25



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь