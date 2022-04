З якими піснями виступатимуть учасники Євробачення 2022 в Турині?

Пісні всіх учасників Євробачення 2022.

Головний пісенний конкурс Європи цьогоріч проходитиме в італійському Турині.

У 2021 пісня Zitti e buoni гурту Maneskin принесла перемогу Італії, тож у 2022 учасники поїдуть саме туди.

Усі конкурсанти вже встигли визначитися з композиціями, які вони виконають на конкурсі, тож саме час із ними ознайомитися.

Розповідаємо, з якими піснями виступатимуть учасники Євробачення 2022.

Учасники першого півфіналу (10 травня)

Албанія. Ронела Хаяті – Sekret

Болгарія. Intelligent Music Project – Intention

Латвія. Citi Zēni – Eat Your Salad

Литва. Моніка Лю – Sentimentai

Молдова. Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul

Нідерланди. S10 – De diepte

Словенія. LPS – Disko

Україна. Kalush Orchestra – Стефанія

Швейцарія. Маріус Бер – Boys Do Cry

Австрія. LUM!X feat. Піа Марія – Halo

Вірменія. Роза Лінн – Snap

Греція. Аманда Тенфьорд – Die Together

Данія. Reddi – The Show

Ісландія. Сіґґа, Бета й Елін – Með hækkandi sól

Норвегія. Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Португалія. Маро – Saudade, saudade

Хорватія. Міа Дімшич – Guilty Pleasure

Учасники другого півфіналу (12 травня)

Австралія. Шелдон Райлі – Not the Same

Азербайджан. Надір Рустемлі – Fade to black

Грузія. Circus Mircus – Lock Me In

Кіпр. Андромаха – Ela!

Мальта. Емма Мускат – I Am What I Am

Сан-Марино. Акілле Лауро – Stripper

Сербія. Констракта – In Corpore Sano

Фінляндія. The Rasmus – Jezebel

Бельгія. Джеремі Макізе – Miss You

Естонія. Стефан – Hope

Ірландія. Брук – That’s Rich

Північна Македонія. Андреа – Circles

Польща. Охман – River

Румунія. WRS – Llámame

Чехія. We Are Domi – Lights Off

Чорногорія. Владана – Breathe

Швеція. Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer

Гарантовані учасники фіналу (14 травня)

Велика Британія. Сем Райдер – Space Man

Іспанія. Шанель – SloMo

Італія. Махмуд і Бланко – Brividi

Німеччина. Малік Гарріс – Rockstars

Франція. Алван і Ахез – Fulenn

Попри бойові дії в Україні, наш гурт Kalush Orchestra поїде на конкурс, аби виступити перед глядачами наживо.

Вболіваймо за наших представників!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливі дати Євробачення 2022.

