Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі

Як оригінально привітати близьку людину з Днем народження? Найкраще зробити це у прозі, адже такі вітання завжди виглядають більш щирими, так, наче ти робиш це своїми словами.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання з Днем народження українською мовою у прозі для коханої людини, батьків, колег та друзів.

Сподіваємося, що вони стануть тобі у нагоді.

У радісний і світлий день твого народження хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день буде сповнений гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею. Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя в серце!

***

Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі від сонця – тепла, від людей – добра, від друзів – щирості, від кохання – вірності!

***

У День народження хочеться побажати палац благополуччя, вагон терпіння, мішок грошей, побільше усмішок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від життя і чарку сліз радості від того, що в тебе це все є!

Я так рада, що ти є у мене, мій найулюбленіший і найбажаніший хлопець на Землі. Ти для мене краще й краще всіх. Сьогодні у тебе особисте свято. Нехай воно принесе тобі удачу і гарний настрій. Вітаю тебе від усієї душі і бажаю величезного щастя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують тебе, нехай доля завжди посміхається тобі. Нехай кожен звичайний день перетвориться для тебе свято. Міцного здоров’я тобі, великого світлого, красивого кохання, удачі і успіхів у всьому.

***

Коли я виходила за тебе, то вже знала, що ти найкраща людина на Землі! Бажаю тобі в цей прекрасний день все найчудовішого у світі, хоча у тебе вже є я. Тому бажаю тобі побільше посмішок і приємних людей в оточенні! Кохаю!

З Днем народження, кохана моя! Для мене ти досконала й ідеальна, і нехай весь світ тебе бачить такої. Бажаю, щоб тебе нічого не турбувало, щоб ти частіше посміхалася, щоб твої ідеї були втілені в великий успіх, щоб ти завжди відчувала себе коханою і мною бажаною.

***

Нема на світі такої людини, котра завжди буде так вірити в мене, підтримувати та кохати, окрім тебе, мило дружино. Я вітаю тебе з Днем народження, ластівко моя, та бажаю тобі завжди кружляти у небі щастя та мрій, ніколи не хворіти та не сумувати. Любове моя, будь завжди життєрадісною людиною та неперевершеною жінкою!

Хочу привітати з днем народження мою мамусю! Бажаю радості, веселощів, посмішок добрих тобі, найрідніша. Від щастя нехай іскряться очі, всі твої мрії нехай здійсняться. Нехай буде чудовий настрій. Мамо, з днем народження!

***

З Днем народження матусю! Ти найрідніша і найближча для мене людина, адже саме ти завжди підбадьорювала, допомагала, підтримувала словом і ділом. Ти завжди вірила в мене і не давала опустити руки. Хочеться попросити вибачення, якщо іноді засмучувала або ображала тебе. Залишайся завжди такою ж життєрадісною, доброю, ніжною і оптимістичною. Міцного здоров’я тобі, благополуччя, побільше радісних хвилин і довгих років життя. Ти найпрекрасніша матуся на світі, я тебе дуже люблю!

Мій любий татусю, я хочу побажати тобі міцного здоров’я і невичерпного оптимізму. Нехай кожен день приносить тобі тільки радість і задоволення. З Днем народження!

***

Справжній приклад для наслідування, мій дорогий тату, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі йти по життю, згадуючи тільки хороше і здійснюючи тільки добрі вчинки, бажаю тобі міцного здоров’я, поваги, любові і благополуччя, бажаю завжди здійснювати свої задуми. Гарного тобі настрою і чудового самопочуття.

Куме, нині в твоє свято хочу побажати тобі бути завжди коханим, успішним, щасливим і здоровим! Нехай твій дім завжди наповняють добро, любов і господнє благословення! Хай всі твої мрії здійсняються! Хай у твоєму житті квітує весна!

***

Дорогий кум, я тебе вітаю від щирого серця з днем народження. Бажаю тобі бути завжди міцним і бравим чоловіком, прагнути до вірних цілей і дорогих мрій, закінчувати будь-яку справу успіхом і високим результатом, зберігати у своєму серці любов, а в душі — світле щастя.

Кума, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі веселих днів, романтичних ночей, жарких місяців і довгих років. Нехай сміх у твоєму будинку не вщухає, а радість не йде ні на секунду. Я хочу побажати, щоб сім’я була здоровою і міцною, нехай ніякі біди не будуть страшні.

***

З днем народження, моя люба та мила кума. Бажаю тобі задоволень життя і всіх благ, доброї казки і неймовірних чудес, яскравих емоцій і світлої удачі, незгасної краси і неземної любові.

Наші батьки зробили нас братом і сестрою, а ми самі стали кращими друзями. З Днем народження сестричко.

***

Моя улюблена сістер, я вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди по колу ходило і не зупинялося щастя, як чортове колесо, щоб життя було повне веселощів і яскравих емоцій, ніби катання на американських гірках, щоб удача йшла за тобою по п’ятах, щоб ти постійно відштовхувалася від стійкої землі й, немов на батуті, кожен раз долинала до своєї мрії

Брат! Від всього серця вітаю тебе з Днем народження! Стільки років із тобою разом, вважай, все життя! І зараз, озираючись на прожиті роки, хочу сказати тобі спасибі за те, що ти є, бо ти-найкращий брат у світі! Бажаю тобі величезного щастя, міцного здоров’я, бадьорості духу! Нехай кожен день приносить радість і удачу! Обов’язково будь на позитиві і думай тільки про хороше!

***

Брат – не просто родич, не просто мамин і татів син. Брат – це той, у кого завжди все виходить. Це той, хто завжди тримає своє слово, свої обіцянки. Дорогий, ти став уже зовсім дорослим. І цей день народження ти просто зобов’язаний провести незвично і круто. Загадуй все що захочеш, а вже над виконанням попрацюють всі гості!

Дорога моя подруга! Ми знаємо одна одну не один десяток років і я можу з впевненістю стверджуватися, що ти найкраща з жінок, які мені зустрічалися у житті. Ти вірна подруга, кохана дружина, любляча мати, вправна господиня, цінний співробітник. У цей день бажаю тобі наснаги та витривалості, енергії та душевного спокою! Мрій на повну та втілюють це у життя.

***

Мила подруга, вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб ти світилася від щастя, палала від любові та горіла улюбленою справою. Нехай доля балує тебе радісними подіями, а всі мрії неодмінно збуваються!

Бажаю, щоб ніколи не збулися ніякі побажання, які б вони не були великі, від ваших недругів… і збулися найменші від твоїх друзів!

***

Друже! Вітаю з днем старіння… Ой, тобто з Днем народження! Нехай кісток не ломить, нехай пісок не сиплеться з тебе, нехай зуби не болять від смачного торта, а всі свічки на ньому з першої спроби вдасться задмухати!

Дорога і шановна колего! Вітаю Вас від всієї душі та серця з Днем народження! Бажаю Вам міцного здоров’я, впевненості у завтрашньому дні, щоб здійснилися найзаповітніші мрії, щоб в будинку було завжди затишно, тепло і панувало взаєморозуміння. Благополуччя і миру!

***

Вельмишановний колега, вітаю з Днем варення! Немає рівних Вам у роботі, бажаю кар’єрного зростання, довголіття, успіхів. Нехай інтелектуальні можливості ростуть, а дохід примножується.

Чудового начальника вітаю з Днем народження. Від душі бажаю бравих сил і міцного здоров’я, вірних рішень і безперечних успіхів у діяльності, особистих досягнень у роботі та чудових ідей, незгасимого оптимізму життя і стабільного благополуччя.

***

У Вас досить нервова робота. Адже мало того, що своїх справ багато, так буває, що колеги підводять. Але також дуже чуйний начальник і часто входите в положення іншої людини, це гідно поваги! Я хочу підняти келихи, за везіння – хай у Вас все гаразд і складається вдало, навіть без особливих зусиль.

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі вітання з Днем народження у прозі, віршах та листівках.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.