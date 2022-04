Солити чи ні? Корисні властивості та шкода спірної спеції

Сіль: користь і шкода популярної спеції.

Хтось використовує її абсолютно до всіх страв, поки інші намагаються обмежити її вживання, називаючи “білою смертю”.

Так, мова про дуже спірну спецію, без якої неможливо уявити жодної кухні, — про сіль.

Як вона впливає на організм людини?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Чи може звичайна столова або навіть збагачена йодом, біла, кухонна сіль призводити до серйозних захворювань?

Так, адже з такої солі шляхом переробки видаляються всі ті численні мінерали, якими багата натуральна сіль.

Вважається, що надлишок солі в організмі може викликати остеопороз, катаракту, глаукому, ожиріння і навіть рак шлунку.

Пересолювати їжу не варто ще й через те, що можна спричинити затримку зайвої води в організмі. А це у свою чергу:

Сіль нам потрібна для обміну речовин — без натрію не будуть переноситися живильні речовини і кисень у крові, передаватися нервові імпульси і скорочуватися м’язи.

Наш організм не може синтезувати натрій, а значить потрібно періодично відшкодовувати втрату солі, що виходить з потом.

Брак солі в організмі має згубні наслідки:

Одною з таких є популярна рожева гімалайська сіль, що може похизуватися справжнім багажем корисних властивостей:

Гімалайська рожева сіль славиться, щонайменше, 25 корисними мікроелементами.

Вони засвоюються організмом і насичують його усіма необхідними мінералами та мікроелементами.

Оскільки гімалайська сіль не затримує рідину в тканинах, як звичайна кухонна, то вона здатна відновлювати водно-сольовий обмін.

А необхідні електроліти, що містяться у її складі, перешкоджають зневодненню.

Гіамалайська сіль активно виводить шлаки та токсини не лише з організму, а й зі шкіри.

Тому продукт використовують для боротьби з акне, вугрової висипки і навіть псоріазу.

Не лише косметологи, а й дієтологи захоплюються нею!

Рожева сіль покращує обмін речовин, допомагає організму спалювати надлишки жиру і не затримує рідину.

Крім того, скраб на основі рожевої солі з додаванням меду або кавовій гущі відмінно тонізує шкіру, забезпечуючи антицелюлітний ефект.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь і шкоду рослинного молока.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.