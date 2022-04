Елегантно й просто: як зібрати гардероб мінімаліста

Багатьох модниць хвилює вічне питання: як зібрати багато стильних образів і не витратити на них усі гроші світу.

Розвиток модної індустрії має багато переваг, а разом із тим і недоліків.

У шаленій гонитві за трендами ми часто купуємо десятки непотрібних речей, які носимо всього кілька разів за життя.

Вони займають купу простору й роблять наші гаманці тоншими, а з часом здається, що носити все одно нічого, скільки б одягу не лежало на поличках.

Насправді, мати багато одягу зовсім не обов’язково.

Ранок у Великому Місті підібрав для тебе речі на всі випадки життя, які ніколи не набриднуть і не займатимуть забагато місця.

Класичне пальто або тренч ніколи не вийдуть із моди.

До речі, демісезонний верхній одяг можна носити навіть узимку, якщо під них носити теплі светри.

Щоб пальто пасувало до всього, обирай універсальні пастельні відтінки.

Таку річ можна поєднувати як з костюмами, так і з сукнями.

Пальто ніколи не вийде з моди й стане твоїм вірним другом на всі сезони, окрім літа.

За допомогою аксесуарів і шарфів можна чудово розбавляти луки, тож ніхто навіть не помітить, що пальто не змінюється.

Важлива частина гардеробу, яку більшість недооцінює.

Варто мати у своєму арсеналі зручні кросівки, пару чобіт і елегантні туфлі на підборах.

З таким набором ти готова до будь-якого заходу!

Бажано купувати кросівки білого кольору, адже вони також поєднуватимуться з усіма нарядами, а от чобітки й туфлі можуть бути чорного або ж бежевого кольору.

З відтінками взуття мінімалістам краще не експериментувати, адже воно має бути якомога універсальнішим.

Штани — незамінна частина будь-якого гардеробу.

Щоб мати змогу поєднувати їх з величезною кількістю речей, тобі не потрібно купувати 10 пар.

Насправді вистачить усього двох моделей чорного й синього або пастельного кольору.

Хочеш мати стильний вигляд? Тоді май на увазі чорні штани палаццо, які можна одягнути і на вечірку, і на ділову зустріч.

У гардероб мінімаліста не варто додавати джинси з дірками.

Звісно, вони додадуть тобі зухвалості, але навряд чи добре поєднуватимуться з іншим одягом.

Дві-три футболки базових футболки й топ — усе, що тобі потрібно для створення десятків стильних луків.

До речі, тут можна навіть поекспериментувати з принтами й обрати щось яскраве, але не забувай про те, що білий і чорний кольори мають переважати.

Топ пастельних кольорів — незамінна річ, яка чудово підійде для прогулянки з друзями або навіть світської вечірки.

Простоту речей спокійно можна перекрити аксесуарами.

Стильний класичний піджак — запорука твоєї елегантності.

Без нього не може обійтися жодна дівчина, що хоче мати вишуканий вигляд.

До речі, піджак не обов’язково має бути чорним або білим, можна погратися з кольорами.

Але варто не забувати про те, що чим яскравішим буде цей елемент гардеробу, тим складніше буде його поєднувати з іншими речами.

З піджака й поясу можна навіть зробити мінісукню й підкреслити талію, додавши собі жіночності.

Нижня частина аутфіту, що пасуватиме будь-кому за будь-яких обставин.

У гардеробі мінімаліста обов’язково має бути чорна або бежева спідничка, що закінчується трохи вище коліна.

Така довжина не обрізатиме ноги, а підкреслить їхню витонченість.

Не варто купувати міні-спідниці, адже вони підходять далеко не для всіх заходів і часом мають недоречний вигляд.

Мабуть, найуніверсальніша річ з усіх, що існують.

Її можна носити і як накидку з топом, і з сукнею, і зі штанами.

Класична біла сорочка — це як вода в будь-якому напої. Без неї не можна обійтися ніяк!

Обирай прямі варіанти, що матимуть стильний вигляд ще багато років.

Нарешті ми наблизилися до найцікавішої частини гардеробу мінімаліста!

Увесь наш одяг — це база, яка має абсолютно різний вигляд залежно від того, із якими аксесуарами її поєднати.

У твоєму арсеналі обов’язково мають бути: чорний або світлий пояс, масивні й мініатюрні каблучки, годинник на руку, сережки з блискітками, кілька кулонів та сонцезахисні окуляри, і дві сумочки: велика й маленька.

Не варто ігнорувати й ланцюжки на шиї, адже вони також пасуватимуть до будь-чого.

Із таким набором тобі не страшна жодна подія, адже за допомогою одного предмета ти можеш перетворити повсякденний лук на святковий!

Отож, тепер у тебе не має залишитися сумнівів щодо того, що вишуканий і стильний гардероб можна зібрати із мінімальної кількості речей.

Слідуй нашим порадам і будь у тренді!

Фото: Pexels

