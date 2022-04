Пробудити внутрішню королеву: як відчути себе сексуальною?

Як відчути себе сексуальною? Та як повернути це відчуття, якщо воно було втрачене? Поради сексолога.

В Україні війна, і важко думати про щось інше окрім новин про ситуацію на фронті. Втім, якщо ви знаходитесь в умовно безпечних регіонах України або евакуювалися за кордон – важливо попри все не забувати приділяти час собі та стосункам із коханою людиною.

Кожна жінка народжується зі своєю енергетикою. Та часом буває так, що за буденною сірістю, проблемами й утомою ми перестаємо відчувати себе бажаними.

І справа не тільки в нашому зовнішньому вигляді чи наявності партнера.

Причина зневіри в собі криється набагато глибше.

Розповідаємо, як нарешті відчути себе сексуальною та чому ми втрачаємо віру у свою привабливість.

Розібратися у темі допомогла Оксана Єфремова, сексологиня, авторка книги “Твоя історія про… Книга-тренінг про твій оргазм”, яка дала розгорнуте інтерв’ю сайту Факти Здоров’я.

Для початку варто чітко визначити для себе межі поняття сексуальності.

Мабуть, у більшості жіноча привабливість асоціюється зі стереотипами (червона помада, високі підбори).

Насправді ж зовнішній вигляд, вік та одяг далеко не завжди впливають на наше сприйняття себе.

Сексологиня Оксана Єфремова радить аналізувати свою сексуальність у кілька кроків:

Потрібно пам’ятати про те, що для кожного сексуальність має різне значення, тому не слід спиратися на досвід своїх знайомих чи тих, ким ти захоплюєшся.

Щоб мати простір для подальшого розвитку у власній голові, вкрай необхідно зрозуміти, чому ж ти перестала в певний момент відчувати себе сексуальною.

Без цього кроку ти можеш намагатися щось змінити десятки разів, але нічого не виходитиме.

Дай відповідь собі на питання: “До якого моменту я відчувала себе сексуальною? Що конкретно змінилося відтоді?”

Уяви себе шаленим детективом, який ретельно вишукує всі докази й сліди на місці злочину.

Розклади своє життя на сотні маленьких частинок.

Після цього ти зможеш виокремити деталь, яка вплинула на твоє сприйняття себе.

Часом за відсутністю сексуального потягу криється психологічна проблема, яку ми не помічаємо роками.

Саме тому твоє відчуття відсутності сексуальності виступає своєрідним лакмусовим папірцем, який сигналізує про внутрішній біль.

Відчуття втрати сексуальності вкрай поширене серед жінок, що звикли поєднувати в собі багато ролей: мама, домогосподарка, робітниця, дбайлива донька, сестра і т.д.

На жаль, одна людина не може бути ідеальною в усіх сферах життя, адже ми природні створіння, а не запрограмовані груди металу.

Дуже часто найбільше від домашньої рутини потерпає саме роль коханки.

Жінки розподіляють пріоритети таким чином, що сексуальність поступається всім хатнім задачам, а дарма.

Сексологиня радить чітко розмежовувати всі свої задачі й простір:

Як би важко не було до цього звикнути, хоча б одне місце у твоїй квартирі має бути недоторканим протягом часу, який ти присвячуєш побуту чи дітям.

Тут варто розуміти, що якщо відчуття відсутності сексуальності спричинене не рутиною, а глибокими душевними травмами, ніякий образ не допоможе.

Та бувають окремі випадки, коли? закладаючи в певний одяг окремий зміст, ми реально можемо відчути себе привабливішими.

Експертка радить жінкам після важкого дня, наповненого буденними справами й обов’язками, знімати одяг, у якому ми готуємо, бавимося з дітьми і т.д.

Не обов’язково натягати на себе відвертий пеньюар.

Достатньо буде охайний простих речей, за допомогою яких ти розмежуєш робочий день і час для себе.

Мова не піде зараз про щось пов’язане безпосередньо із сексом.

Психологічний аспект значно важливіший за фізіологію.

Кожне тіло — це неповторний витвір мистецтва, що має свої особливості й неземну красу.

Уважно роздивись себе з усіх боків, якщо ти цього не робила.

Часом за щоденними справами у нас дійсно не вистачає часу навіть на те, щоб постояти кілька хвилин біля дзеркала.

Необхідно виокремити в собі ті риси, які ти сама вважаєш найпривабливішими в собі.

Це не обов’язково груди чи сідниці, як думає більшість.

Можливо, для тебе найсексуальнішою частиною твого тіла стануть руки, коліна чи навіть вилиці.

Створи сама собі простір для дослідження й закохайся у себе!

Фото: Pexels

