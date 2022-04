Як закрити розбиті під час обстрілу вікна підручними засобами

Чим закрити розбиті в наслідок обстрілів шибки?

Підступні окупанти часто обстрілюють житлові будинки цивільних.

Вибухова хвиля часом не тільки лякає своїм звуком, а й вибиває вікна у квартирах.

В умовах повномасштабної війни одразу замінити пошкоджене скло — непросте завдання, адже в деяких регіонах спеціальні майстерні не працюють через підвищену загрозу.

Аби врятуватися від холоду, вікна можна тимчасово прикрити підручними засобами.

Розповідаємо, чим закрити розбиті під час обстрілу вікна.

Якщо у віконницях залишилися рами, розбиті шибки можна затягнути звичайною харчовою плівкою або плівкою для пакування речей.

Відкрийте стулки та в кілька шарів обтягніть їх плівкою, аби утворилась герметичність.

Аби плівка не сповзала, додатково заклейте її скотчем, що триматиме її на місці.

Лист ДСП або шматок фанери добре підійдуть для того, аби надійно закрити пошкоджене вікно.

Для цього потрібно заздалегідь заміряти розмір віконного профілю, а потім прикласти лист фанери або ДСП відповідного розміру до рами й зафіксувати його цвяхами та шурупами.

До речі, аби в приміщенні було тепліше, закрийте вікна двома листами ДСП або фанери, між якими покладіть поролон або утеплювач.

Якщо вікна вилетіли повністю, кріпити листи фанери або ДСП необхідно до стіни усередині оселі.

Тимчасовою заміною скла може стати й гіпсокартон та навіть великі листи звичайного картону.

Прикріпіть їх скотчем до розбитого вікна й надійно зафіксуйте.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити вікна від вибухів під час бойових дій.

Фото: Pexels

