Як захистити вікна від вибухів під час бойових дій

У період воєнних дій будинки мирного населення дуже часто страждають від обстрілів чи вибухів ракет.

Уламки скла не менш небезпечні, ніж осколки від снарядів.

Вони здатні травмувати всі частини тіла й пошкодити життєво важливі органи.

Саме тому важливо подбати про свою безпеку вдома, адже в багатьох немає можливості весь час сидіти в підземному укритті.

Розповідаємо, як захистити вікна від вибухів.

Волонтери з руху Чесно радять за можливості заклеїти вікна скотчем.

Робити це слід так: наклейте на скло посередині дві смужки навхрест по всій діагоналі.

Додавайте смужки, аж поки не отримаєте щось схоже на сніжинку.

Чим більше шарів, тим краще.

Найкраще для цього підійде армований скотч (зазвичай його виготовляють сірого кольору), проте можна використати й звичайну малярну чи поліетиленову клейку стрічку.

Такий запобіжний захід не дасть склу розлетітися на сотні дрібних уламків, що можуть заподіяти неабияку шкоду мешканцям будинку.

Ще один чудовий метод, що не дасть склу розлетітися навколо.

Щоб захистити вікно, змочіть папір або газету в розчині з мила й води та щільно притисніть до вікна.

Наклейте такі папірці по всій площі вікна.

До речі, здерти такий захист після того, як небезпека мине, набагато простіше, ніж скотч, який залишає клейкі сліди.

Найнадійніший спосіб. Візьміть великий шматок дерева, міцного картону чи взагалі будь-якого твердого матеріалу, якому можна надати форми віконної рами.

Прикладіть його до скла й надійно зафіксуйте.

Будьте надзвичайно обачними! За жодних обставин не підходьте до вікон, якщо чуєте неподалік звуки пострілів або вибухи.

Відійдіть якомога далі від скла, розмістіться на підлозі головою донизу й закрийте голову руками.

Пам’ятайте, що саме ви несете відповідальність за своє життя, тож бережіть його!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити у разі атаки на хімічних об’єктах: інструкція.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.