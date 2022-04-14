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ICTV Ранок 14.04.2022 12:41
14.04.2022 12:41
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Москва затонула! Добірка мемів про російський корабель, що пішов на дно

Москва затонула! Добірка мемів про російський корабель, що пішов на дно

Добірка мемів про російський затонулий крейсер “Москва”.

Учора ввечері мережею ширилися хороші новини: окрім того, що окупанти зазнали поразки в Чорнобаївці вже уп’ятнадцяте, ми здобули перемогу ще й на морі.

“Москва” таки потонула. Поки не місто, а крейсер, однак усе ще попереду.

Флагман Чорноморського флоту РФ спочатку горів, уражений українськими крилатими ракетами “Нептун”, а потім пішов на дно.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе добірку найкращих мемів про затонулий крейсер “Москва”, які неодмінно піднімуть настрій та бойовий дух у такі непрості часи.

Добірка найкращих мемів про затонулий російський крейсер “Москва”

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Також по темі: Жириновський таки помер: меми про скандального антиукраїнського пропагандиста Уже вдесяте, ювілей! Добірка мемів про легендарну Чорнобаївку Найкраще заспокійливе й фаворит усіх жінок: добірка мемів про Олексія Арестовича

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Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про затримання Віктора Медведчука.

Фото: borisgroh

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Теги: війна в Україні, меми, Москва, Чорноморський флот
14.04.2022 12:41



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