Москва затонула! Добірка мемів про російський корабель, що пішов на дно

Добірка мемів про російський затонулий крейсер “Москва”.

Учора ввечері мережею ширилися хороші новини: окрім того, що окупанти зазнали поразки в Чорнобаївці вже уп’ятнадцяте, ми здобули перемогу ще й на морі.

“Москва” таки потонула. Поки не місто, а крейсер, однак усе ще попереду.

Флагман Чорноморського флоту РФ спочатку горів, уражений українськими крилатими ракетами “Нептун”, а потім пішов на дно.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе добірку найкращих мемів про затонулий крейсер “Москва”, які неодмінно піднімуть настрій та бойовий дух у такі непрості часи.

Добірка найкращих мемів про затонулий російський крейсер “Москва”

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про затримання Віктора Медведчука.

Фото: borisgroh

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