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ICTV Ранок 14.04.2022 14:58
14.04.2022 14:58
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Ідеальна глазур для паски: найкращі рецепти

Ідеальна глазур для паски: найкращі рецепти

Як приготувати ідеальну глазур для паски, яка буде смачною, не кришитиметься та гарно виглядатиме?

Ранок у Великому Місті приготував для тебе найкращі рецепти глазурі із фото та відео – як класичної білкової, так і без яєць.

Рецепти глазуру для паски

Білкова глазур на паску

Інгредієнти

  • Білок яйця – 1 шт
  • Цукрова пудра 230 г
  • Лимонний сік – 1ч.л.

Приготування

  1. У глибокій мисці міксером збивай білок, поки не з’явиться піна.
  2. Додай половину пудри і лимонний сік та перемішай виделкою.
  3. Починай збивати суміш міксером на малій швидкості, поступово додаючи решту пудри.
  4. Нанеси глазур на ще гарячі паски та прикрась, як тобі подобається.
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Глазур для паски без яєць з лимонним соком

Інгредієнти

  • Цукрова пудра – 160 г
  • Лимонний сік – 3 ст.л.

Приготування

  1. Змішай лимонний сік із пудрою та ретельно перемішай до однорідності.
  2. Нанеси на холодні паски та прикрась присипкою.

 

 

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Публикация от ФУДФОТО | РЕЦЕПТЫ (@nikiforova3575)

Глазур для паски без яєць на желатині

Інгредієнти

  • Цукрова пудра – 100 г
  • Желатин – 1 ч.л.
  • Вода – 4 ст.л.

Приготування

  1. Змішай желатин з 2 ст.л. води та залиш на півгодини.
  2. Змішай решту води з пудрою та доведи до кипіння, постійно помішуючи. Як тільки з’явилися бульбашки – одразу зніми з плити.
  3. Змішай сироп із желатином та збивай глазур міксером на високій швидкості, поки вона не стане білою та густою.

Глазур для паски – відео

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти паски.

Головне фото: Pexels

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Теги: Великдень, рецепти
14.04.2022 14:58



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