Чи варто їсти сало: корисні властивості та протипоказання

Чи корисно їсти сало, у яких кількостях його можна вживати і чи є протипоказання? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе усю потрібну інформацію в одному матеріалі.

Ще з давнини сало займало почесне місце в раціоні українців, та й сьогодні воно вважається нашим національним продуктом.

Але запеклі суперечки про його користь і шкоду не вщухають і донині.

То чому їсти сало все ж таки потрібно? Читай у матеріалі.

Сало – джерело цінних жирних кислот, зокрема – рідкісної арахідонової кислоти.

Ця речовина бере активну участь в очищенні організму, оскільки виводить із нього шкідливий холестерин і токсини.

Завдляки цьому організм стає більш здоровим і стийким до вірусів.

А щоб отримати ще потужніший ефект, варто вживати сало разом із часником.

Вживання сала позитивно відбивається на роботі мозку.

Адже в ньому містяться речовини, здатні стимулювати нейрони. У результаті – покращюється пам’ять, увага та гострота зору.

Вищезгадана арахідоновова кислота входить до складу клітинних мембран серцевого м’яза. Тому в помірних кількостях сало є чудовою профілактикою хвороб серцево-судинноїх системи.

Для досягнення помітного ефекту, вчені рекомендують включати в раціон 20-30 грамів продукту щодня.

Сало має ще одну унікальну здатність: воно відмінно захищає слизову оболонку шлунку від впливу етилового спирту. Саме тому це відмінна закусна до алкоголю.

Тож перед вечіркою чи зустріччю з друзями обов’язково з’їж невеличкий шматочок сальця.

Болить зуб, але немає можливості просто зараз звернутися до стоматолога? Ми маємо для тебе народний спосіб полегшити страждання.

Візьми шматочок несолоного сала і на півгодини приклади до хворого зуба. Біль має зменшитись завдяки тому, що сало знімає запалення.

Щоправда, піти до стоматолога все одно доведеться, адже сало здатне зменшити симптоми, але не лікує саму причину болю.

Вживаючи сало, дуже важливо знати міру. Тоді воно принесе тобі тільки користь.

Тож радимо запам’ятати денну норму продукту для різних категорій людей.

З обережністю варто споживати сало тим, хто страждає на такі хвороби:

Фото: Depositphotos

