Як правильно робити укол у сідницю: детальна інструкція з відео

У більшості з нас уколи викликають неприємні спогади, хвилювання та змішані емоції.

Особливо, якщо здійснювати ін’єкцію доводиться самостійно.

Адже не в кожного є час та можливість ходити у маніпуляційний кабінет чи викликати додому медсестру, особливо під час війни.

Щоб уколи більше не жахали, користуйся інструкцією від Ранку у Великому Місті.

Насамперед слід запам’ятати:

Тому обов’язковою умовою для процедури є цілковита стерильність препаратів та інструментів, а також дезінфекція рук.

Для проведення уколу тобі знадобляться:

Це немає принципового значення. Укол можна робити навіть, коли він стоїть, однак в лежачому положенні, м’язи будуть більш розслаблені, і процедура пройде комфортно.

Потім потрібно визначити, куди ж саме слід колоти.

Для цього уявно намалюй на сідниці плюс.

В області уколу можна робити йодну сітку.

Це прискорить процес розсмоктування препарату і знизить відчуття болю і дискомфорту.

Для того, щоб зробити укол у сідницю самому собі, знадобиться ще більше рівноваги та спокою.

А також не завадить скористатися відео-інструкцією, щоб все пройшло найкращим чином.

