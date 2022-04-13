Як правильно робити укол у сідницю: детальна інструкція з відео

У більшості з нас уколи викликають неприємні спогади, хвилювання та змішані емоції.

Особливо, якщо здійснювати ін’єкцію доводиться самостійно.

Адже не в кожного є час та можливість ходити у маніпуляційний кабінет чи викликати додому медсестру, особливо під час війни.

Щоб уколи більше не жахали, користуйся інструкцією від Ранку у Великому Місті.

Як правильно робити укол у сідницю?

Підготовка до ін’єкції

Насамперед слід запам’ятати:

Найбільшим ворогом будь-якої ін’єкції є мікроби.

Тому обов’язковою умовою для процедури є цілковита стерильність препаратів та інструментів, а також дезінфекція рук.

Для проведення уколу тобі знадобляться:

препарат в ампулі або сухому порошку, призначений лікарем;

трикомпонентний шприц обсягом 2,5-11 мл (залежить від кількості ліків, які потрібно ввести);

ватні диски або спиртові серветки;

концентрований спирт (96%);

розчинник (у разі необхідності приготування розчину для ін’єкції із сухого порошку);

знеболювальний препарат («Новокаїн», «Лідокаїн») для розведення лікарських засобів на сольовий основі.

Порядок дій

Для початку потрібно знайти правильне положення пацієнта.

Це немає принципового значення. Укол можна робити навіть, коли він стоїть, однак в лежачому положенні, м’язи будуть більш розслаблені, і процедура пройде комфортно.

Потім потрібно визначити, куди ж саме слід колоти.

Для цього уявно намалюй на сідниці плюс.

Колоти треба у правий верхній куток, якщо це права сідниця, і у лівий верхній, якщо це ліва.

Вийми шприц з упаковки і надінь на нього голку; Оглянь ампули: звір назву і концентрацію препарату; Протри ампулу з препаратом ваткою, змоченою спиртом; Розкрий ампулу спеціальним лезом; Набери в шприц необхідну кількість препарату, не торкаючись голкою стінок ампули; Протри спиртовою серветкою намічену для введення препарату ділянку сідниці; Підніми шприц голкою вгору і випусти невелику цівку, щоб в шприці не залишилося повітря; Обережним, але впевненим рухом введи голку в м’яз під прямим кутом; Повільно натисни на шприц і введи препарат; Дістань шприц і протри ваткою місце уколу, злегка помасажувавши його.

При тривалому курсі ін’єкцій слід чергувати сідниці і робити уколи на відстані 1-2 см один від одного.

В області уколу можна робити йодну сітку.

Це прискорить процес розсмоктування препарату і знизить відчуття болю і дискомфорту.

Як робити ін’єкцію собі?

Для того, щоб зробити укол у сідницю самому собі, знадобиться ще більше рівноваги та спокою.

А також не завадить скористатися відео-інструкцією, щоб все пройшло найкращим чином.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як робити альгінатну маску для обличчя.

Фото: Unsplash

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