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ICTV Ранок 13.04.2022 14:52
13.04.2022 14:52
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Смачні та ароматні: найкращі рецепти пасок до Великодня

Смачні та ароматні: найкращі рецепти пасок до Великодня

Як спекти смачну паску? Ранок у Великому Місті підготував найкращі покрокові рецепти, які точно сподобаються тобі і твоїм рідним.

Тож обирай, який рецепт тобі до вподоби – створи свій маленький кулінарний шедевр до Великодня.

Рецепти пасок до Великодня

Шоколадна паска

Інгредієнти

Для тіста:

  • Борошно – 500 гр
  • Тепле молоко – 200 мл
  • Цукор – 120 гр
  • Шоколад – 1 плитка
  • Какао – 60 гр
  • Дріжджі сухі – 7 гр
  • Масло – 50 гр
  • Олія – 30 гр
  • Яйця – 1 шт
  • Жовток – 1 шт
  • Сіль – щіпка
  • Апельсинова цедра – 2 ч.л.

Для глазурі:

  • Шоколад – 50 гр
  • Масло – 25 гр
  • Присипка

Приготування:

  1. Приготуй опару. Для цього в тепле молоко висип дріжджі та 2 ложки борошна. Перемішай і залиш на півгодини в теплому місці.
  2. Візьми 1 яйце і 1 жовток, додай цукор, сіль та ретельно збий міксером. Додай олію і вершкове масло.
  3. Окремо змішай какао з борошном.
  4. В опару потроху додай яєчно-масляну суміш і просіяне борошно. Замішай тісто.
  5. Ємність змасти олією, поклади туди тісто і постав у тепло на годину.
  6. Поріж шоколад на шматочки, натри цедру і все це додай у тісто. Обімни і постав у тепло ще на 45 хвилин.
  7. Розподіли по формах і випікай півгодини при температурі 180°С без конвекції.
  8. Приготуй глазур. Для цього розтопи шоколад разом із маслом у мікрохвильовці і ретельно перемішай.
  9. Прикрась паски глазур’ю та присипкою.

Класична паска

паска фото

Фото: Pixabay

Інгредієнти:

  • Борошно – 800-900 грамів
  • Масло вершкове – 380 грамів
  • Ізюм – 300 грамів
  • Молоко – 3 склянки.
  • Яйця – 6 штук (5 у тісто і 1 для змазування пасок)
  • Цукор – 2 склянки
  • Живі дріжджі – 50 грамів (або 25 грамів сухих)
  • Сіль – 1 чайна ложка
  • Ванільний цукор – 1 столова ложка
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Приготування:

  1. Розігрій молоко до 35 градусів, розчини в ньому дріжджі та ложку цукру. Додай половину борошна і ретельно розмішай. Залиш опару на 1 годину в теплому місці.
  2. Розтопи масло. Помий яйця та відокрем жовтки від білків. Білки взбий міксером, жовтки окремо перетри з цукром. Додай все це в опару, яка вже встигла піднятись.
  3. Додай решту борошна і заміси еластичне тісто. Накрий плівкою та залиш на 3 години в теплому місці.
  4. Залий ізюм гарячою водою на 15 хвилин, потім обсуши рушником та обваляй у борошні.
  5. Обімни тісто, додай ізюм і постав підходити ще на годину.
  6. Розклади тісто по формах, ще раз постав на тепле місце на 30 хвилин, після цього – змаж яєчним жовтком.
  7. Випікай 40-60 хвилин при температурі 180°С без конвекції.
  8. Прикрась, як тобі подобається.

Сирна паска

Сирна паска фото

Фото: Pixabay

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний – 250 грамів
  • Сметана жирна – 80 грамів
  • Родзинки – 100 грамів
  • Цукрова пудра – 70 грамів
  • Вершкове масло – 50 грамів
  • Цедра лимона – 20 грамів
  • Ванільний цукор – 1 пакетик.

Приготування:

  1. Перебий у блендері кисломолочний сир разом із м’яким маслом, сметаною, пудрою та ваніліном.
  2. Додай ізюм і цедру, ретельно перемішай.
  3. Застели форму марлею в 3 шари, виклади туди сиркову масу та добре утрамбуй.
  4. Прикрий марлею, зверху постав щось важеньке та відправ у холодильник на 12 годин.
  5. Зніми марлю, прикрась і подавай.

Рецепт смачної паски – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити якісну паску.

Головне фото: Pexels

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Теги: Великдень, свято
13.04.2022 14:52



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