Лазарева субота 2022: дата, традиції й заборони

У 2022 році православні християни святкуватимуть Лазареву суботу 16 квітня.

Зазвичай це свято припадає на шостий тиждень Великого посту.

Які традиції має Лазарева субота, чого не можна робити в цей день і як її провести в умовах повномасштабної війни?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

У Євангеліє сказано, що колись у Вифанії поблизу Єрусалима жила одна просто сім’я: Лазар, який був другом самого Ісуса, а також дві сестри Лазаря.

Однак родину спіткало горе: старший брат тяжко захворів та помер.

Дорогою до Єрусалиму Ісус зустрів заплакану Марфу, що благала про допомогу.

Після звістки про смерть Лазаря, Ісус вирушив до печери, де вже 4 дні лежав мертвий Лазар.

Однак сталося велике чудо: молитва Ісуса змогла воскресити Лазаря, який після візиту Ісуса прожив ще довгих 30 років.

Саме тому святкова субота й названа Лазаревою.

Цього дня заведено відвідувати церкву, молитися й причащатися.

Віряни обов’язково читають молитви про зцілення від хвороб у Лазареву суботу, адже за повір’ями вони можуть повернути до нормального життя навіть тяжкохворих.

Якщо в умовах бойових дій можливості дібратися до церкви, помолитися можна й удома.

Господині в цей день готують пісну горохову кашу на рослинній олії, а також подають до столу трохи вина.

Пам’ятайте про те, що свято припадає на Великий піст, тож гучних гулянь влаштовувати не варто.

Фото: Pexels

