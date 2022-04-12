З якими піснями виступатимуть учасники Євробачення 2022 в Турині?

Пісні всіх учасників Євробачення 2022.
Головний пісенний конкурс Європи цьогоріч проходитиме в італійському Турині.
У 2021 пісня Zitti e buoni гурту Maneskin принесла перемогу Італії, тож у 2022 учасники поїдуть саме туди.
Усі конкурсанти вже встигли визначитися з композиціями, які вони виконають на конкурсі, тож саме час із ними ознайомитися.
Розповідаємо, з якими піснями виступатимуть учасники Євробачення 2022.
З якими піснями учасники Євробачення 2022 представлять свої країни?
Учасники першого півфіналу (10 травня)
Албанія. Ронела Хаяті – Sekret
Болгарія. Intelligent Music Project – Intention
Латвія. Citi Zēni – Eat Your Salad
Литва. Моніка Лю – Sentimentai
Молдова. Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
Нідерланди. S10 – De diepte
Словенія. LPS – Disko
Україна. Kalush Orchestra – Стефанія
Швейцарія. Маріус Бер – Boys Do Cry
Австрія. LUM!X feat. Піа Марія – Halo
Вірменія. Роза Лінн – Snap
Греція. Аманда Тенфьорд – Die Together
Данія. Reddi – The Show
Ісландія. Сіґґа, Бета й Елін – Með hækkandi sól
Норвегія. Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
Португалія. Маро – Saudade, saudade
Хорватія. Міа Дімшич – Guilty Pleasure
Учасники другого півфіналу (12 травня)
Австралія. Шелдон Райлі – Not the Same
Азербайджан. Надір Рустемлі – Fade to black
Грузія. Circus Mircus – Lock Me In
Ізраїль. Майкл Бен Девід – I.M
Кіпр. Андромаха – Ela!
Мальта. Емма Мускат – I Am What I Am
Сан-Марино. Акілле Лауро – Stripper
Сербія. Констракта – In Corpore Sano
Фінляндія. The Rasmus – Jezebel
Бельгія. Джеремі Макізе – Miss You
Естонія. Стефан – Hope
Ірландія. Брук – That’s Rich
Північна Македонія. Андреа – Circles
Польща. Охман – RiverТакож по темі: Озброюємося музикою: добірка потужних пісень про війну Росії проти України Мадонна й Бекхем у вишиванках: колажі з зірками, що підтримують Україну під час війни Європейська допомога: де українців готові прийняти за спрощеною процедурою
Румунія. WRS – Llámame
Чехія. We Are Domi – Lights Off
Чорногорія. Владана – Breathe
Швеція. Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
Гарантовані учасники фіналу (14 травня)
Велика Британія. Сем Райдер – Space Man
Іспанія. Шанель – SloMo
Італія. Махмуд і Бланко – Brividi
Німеччина. Малік Гарріс – Rockstars
Франція. Алван і Ахез – Fulenn
Попри бойові дії в Україні, наш гурт Kalush Orchestra поїде на конкурс, аби виступити перед глядачами наживо.
Вболіваймо за наших представників!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливі дати Євробачення 2022.
Фото: Eurovision