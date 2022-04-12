ТОП-5 страв для для Великоднього столу

Що приготувати на Великдень 2022?

Великий Піст закінчується, а, отже, час накривати багатий святковий стіл.

На ньому обов’язково мають бути паска, яйця, м’ясо та риба та інші смаколики.

Попри бойові дії, Великдень залишається головним святом для мільйонів вірян в Україні.

Навіть в умовах війни часом потрібно відволікатися від страшних новин та цінувати багатовікові традиції.

У магазинах багатьох областей уже починають з’являтися всі необхідні продукти, тож перешкод для створення кулінарних шедеврів стане менше.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі та доступні страви на Великдень 2022, які точно сподобаються тобі й твоїм рідним, а також піднімуть настрій у такі непрості часи.

Найкращі страви на Великдень 2022

Салат Великоднє курча

Інгредієнти

Свина печінка – 300 г

Морква – 2 шт

Яйця – 3 шт

Кукурудза консервована – 150 г

Сир твердий – 100 г

Майонез – 150 г

Цибуля зелена – 40 г

Маслини без кісточки – для прикрашення

Сіль до смаку

Приготування:

Печінку промийте, розріжте на 2-3 частини, відваріть у підсоленій воді 30-40 хвилин. Дістаньте з води, дайте охолонути та наріжте кубиками. Відваріть і почистіть яйця та моркву Половину морквини наріжте кільцями – вони нам знадобляться для прикрашення. Решту моркви наріжте дрібними кубиками. Яйця розділіть на білки і жовтки. З білків виріжте 2 маленьких кола, які стануть очима курчати. Решту білків дрібно наріжте. Змішайте печінку, кукурудзу, яєчні білки, моркву та тертий сир. Додайте майонез, посоліть до смаку, перемішайте. Викладіть салат на пласку тарілку в формі яйця. Зверху змажте майонезом та засипте тертими жовтками. Прикрасьте морквою, білками, оливками та зеленню як на фото.

Заливні яйця

Інгредієнти

Яєчна шкарлупа – 5 шт

Варена ковбаса – 150 г

М’ясний бульйон – 400 г

Солодкий перець – 1 шт

Зелений горошок – 100 г

Кукурудза – 100 г

Желатин – 20 г

Петрушка – 3 гілочки

Сіль – до смаку

Приготування

Ретельно вимийте яйця з содою. З тупого боку розбийте верхню частину кожного яйця, видаліть жовток і білок, промийте шкарлупу зсередини. Підготуйте підставки для яєць. Наприклад, сільниці або чарки, що підходять за розміром. Наріжте ковбасу і перець невеличкими кубиками. Гілочки петрушки поділіть на 3-4 частини. Красиво викладіть зелень у шкарлупі. Далі шарами додавайте ковбасу, перець, зелений горошок та кукурудзу. Розчиніть желатин у гарячому бульйоні, залийте в шкарлупу та поставте в холодне місце мінімум на 2 години.

М’ясний рулет із чорносливом

Інгредієнти

Свиняча вирізка – 700 г

Чорнослив – 50 г

Курага – 50 г

Майонез – 2 ст.л

Сіль, перець до смаку

Приготування:

М’ясо промийте, обсушіть та розріжте вздовж волокон таким чином, щоб вийшов один довгий пласт товщиною 1,5 – 2 см. Злегка відбийте, посоліть, поперчіть на свій смак та натріть майонезом. Запарте сухофрукти. Для цього залийте гарячою водою на 5 хвилин і просушіть рушником. Розкладіть на м’ясо чорнослив та курагу. Зверніть у щільний рулет та замотайте у фольгу. Налийте в термостійку форму трішки води, покладіть у неї рулет та запікайте 1,5 години при температурі 180 С°. Коли охолоне – наріжте скибками й подавайте.

Рибний пиріг із сардиною

Інгредієнти

Тісто:

Вершкове масло – 100 г

Борошно 150 г

Сметана – 3 ст.л

Сода – ½ ч.л

Оцет для гасіння соди

Сіль 1 ч.л

Начинка:

Сардина – 1 банка

Зелена цибуля – 100 г

Заливка:

Яйця – 3 шт

Сметана – 200 г

Борошно – 30 г

Кріп – 20 г

Приготування

Розтопіть вершкове масло. Додайте сметану, сіль і соду, погашену оцтом. Туди ж просійте 150 грамів борошна та замісіть тісто. Розкатайте тісто товщиною 1,5 см та викладіть у змазану маслом форму для випікання. Сформуйте бортики та зробіть наколи виделкою по всій площі. Розімніть сардину виделкою, змішайте з нарізаною цибулею та викладіть на тісто. Збийте яйця зі сметаною та рештою борошна. Залийте в форму та посипте нарізаним кропом. Випікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Сирна паска Святкова

Інгредієнти

Жирний кисломолочний сир – 1 кг

Вершкове масло – 200 г

Жирні вершки – 200 мл

Цукор – 200 г

Яйця – 5 шт

Ванільний цукор – 1 пакетик

Волоські горіхи, родзинки, цукати – усього 300 г

Приготування

Сир і вершкове масло дістаньте з холодильника за 2 години до приготування. Збийте яйця з цукром і ваніліном. Додайте вершки, поставте на водяну баню і варіть, поки суміш не загусне. Не забувайте постійно помішувати, аби вона не пригоріла. Дайте охолонути до кімнатної температури. Перебийте кисломолочний сир у блендері, змішайте з вершковим маслом, збийте міксером. З`єднайте сирну та яєчно-вершкову частини. Додайте горіхи, родзинки й цукати та ретельно перемішайте. Вистеліть форму для паски вологою марлею у 2 шари. Перекладіть у неї сирне «тісто». Поставте під прес та винесіть у холодне місце щонайменше на 8 годин. Прикрасьте цукатами й подавайте.

За потреби деякі продукти в рецептах можна замінювати альтернативними, а від прикрашання відмовитися, якщо ви не можете знайти потрібні інгредієнти в найближчих супермаркетах.

Бережіть себе та тіште рідних смачними стравами!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня в умовах війни.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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