Рятуємося від стресу та покращуємо настрій: як зібрати “щасливу валізку”

Що таке “щаслива валізка” та як її зібрати?

У період невизначеності та нестабільності варто вміти знаходити позитив навіть у дрібничках.

Постійний стрес та страхи в умовах бойових дій здатні паралізувати нас у критичні моменти.

Саме тому не слід нехтувати своїм емоційним станом.

Покращити настрій можуть елементарні предмети, які були звичними для нас за мирних часів.

Психологиня Марина Діденко розповіла, як скласти таку валізку, однак перелік предметів може бути індивідуальним для кожного.

Аби скласти щасливу валізку, що стане своєрідним провідником у щасливе минуле та надасть заряд енергії для боротьби за майбутнє, достатньо озирнутися навколо та згадати про все, що приносить нам задоволення.

У валізу, яка рятуватиме від поганого настрою, можна покласти:

Щаслива валізка не займатиме багато місця, однак під час нападу апатії та паніки допоможе повернутися до тями й рухатися далі задля нашої спільної перемоги над ворогами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про методи, що допоможуть побороти тривожність.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.