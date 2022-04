Де тато подівся? Що робити батькам, яких війна розлучила з сім’єю

Як пояснити дитині, чому війна розлучила тата з родиною.

Через війну чимало чоловіків змушені залишити родину, щоб захищати її в лавах ЗСУ чи ТРО.

Але від розлуки з татом страждають діти.

Психологи ТАТАхабів, які підтримуються Фондом ООН в області народонаселення (UNFPA), розробили рекомендації для татусів, які через війну розлучені з сім’єю.

Вони зібрали цінні поради, які допоможуть підтримувати зв’язок з дітьми, які потребують цього зараз як ніколи.

За можливості, організуйте ритуал прощання з дитиною.

Покладіть їй у кишеню річ, яка буде пов’язана з вами, як з батьком.

Ця річ буде заспокоювати дитину, коли їй стане сумно і самотньо.

Створіть ритуал зустрічі (за можливості у визначений час).

Наприклад, кожен день у певний відрізок часу ви спілкуєтеся по відеозв’язку.

Так ви зможете: розповісти дитині казку, попросити показати, як вона грає або що малює, або просто поговорити, як пройшов день.

Психологічний стан дітей залежить від стану і стабільності дорослих, які контактують з ними. Тому подбайте про власне психологічне здоров’я, оскільки це забезпечує стійкість всієї вашої родини.

В умовах війни люди відчувають величезний стрес і невизначеність, тому потреба в спілкуванні й роз’ясненнях ситуації необхідна не тільки дорослим, а й дітям.

Намагайтеся формулювати відповіді залежно від ваших можливостей, потреб і віку дитини.

Це допоможе дітям зорієнтуватися в навколишній дійсності й знизити у них рівень тривожності та стресу.

Якщо ви не впевнені, що зможете вийти на зв’язок з дитиною в обумовлений час, попередьте про це рідних, щоб вони не хвилювалися.

Поговоріть з дитиною, що в разі необхідності й за можливості ви будете з нею на зв’язку, коли їй стане страшно, самотньо, коли захочеться поговорити.

Діти здатні дуже успішно відокремити правду від брехні. Особливо, якщо це близькі люди, поведінку яких вони знають.

Тому приховування, перекручування фактів, недостовірна інформація можуть мати протилежні наслідки, і дитина опиниться в ще більшому стресі.

Намагайтеся бути включеними в життя дитини, її інтереси і справи, цікавтеся, чим наразі вона живе.

Розповідайте про себе, про свої плани в позитивному ключі

Обов’язково кожного разу через маму передавайте дитині поцілунки й обійми, а також історії з вашого життя.

Головне, частіше говоріть дитині, як ви її любите, навіть якщо раніше ви цього не робили.

Фото: Рexels

