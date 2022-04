Календар стрижок на квітень 2022: коли варто змінювати зачіску

Місячний календар стрижок на квітень 2022 підкаже тобі, коли варто йти до перукарні або стригтися вдома, а коли краще не чіпати волосся.

Попри те, що війна внесла свої корективи в наш звичний ритм життя, не варто забувати свій зовнішній вигляд.

Навіть у такі непрості часи варто змінювати образ, адже це надасть енергії та сил для боротьби з ворогом.

Окрім того, держава закликає громадян активно користуватися послугами майстрів, аби підтримати економіку країни.

Якщо ти перебуваєш у безпечному регіоні, не відкладай похід до перукарні чи барбершопу.

А щоб знати, коли краще оновити зачіску, читай та зберігай астрологічний прогноз.

2 квітня: стрижка кінчиків у цей день сприятиме росту волосся. Якщо ти давно хочеш відростити довгі пасма, прямуй до перукарні саме в цей день у безпечний час.

5 квітня: зміна образу цього дня точно покращить твій настрій і надасть енергію. Результат стрижки точно тебе не розчарує.

11-14 квітня: найсприятливіший період квітня для маніпуляцій із волоссям. Стрижка або фарбування підуть на користь твоєму волоссю, зміцнивши його. Зміна іміджу в ці дні надасть тобі заряд позитивної енергії, яка в період війни дуже потрібна всім нам.

16 квітня: якщо ти давно плануєш кардинально змінити свій образ, ця дата буде найкращою для тебе. Стрижка принесе тобі вдачу, а волосся ще довго буде випромінювати здоровий блиск.

22 квітня: зміна зачіски в цей період принесе хороший настрій і матеріальні блага навіть у такі непрості часи.

28 квітня: хороший день для стрижки або завивки. Маніпуляції з волоссям подарують впевненість у собі й стануть своєрідним магнітом для протилежної статі. Навіть під час війни є шанс зустріти своє кохання.

Стрижка в ці дні точно буде не найкращим рішенням.

Не варто зайвий раз чіпати волосся, адже результат маніпуляцій навряд чи порадує тебе.

Аби локони не були посіченими та не втратили густоти, обери для походу в перукарню або салон більш сприятливі дні.

Усі інші дні квітня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих дат, нейтральні.

Фото: Pexels

