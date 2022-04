Допомогти, а не нашкодити: які слова не варто говорити постраждалим від війни

Які фрази не варто казати людям, що постраждали через війну?

Кривава й страшна війна назавжди залишиться в пам’яті українців, адже про таке звірство неможливо забути.

Люди, що вирвалися з гарячих точок і стали очевидцями жахливих подій, вкрай потребують підтримки й опори.

У такій непростій ситуації дуже важливо підібрати правильні слова, які зможуть розрадити постраждалих від бойових дій та не зачіпатимуть їхніх почуттів.

Навіть безневинні, на перший погляд, фрази, часом можуть зашкодити.

Психологиня Анна Панфілова розповіла, як правильно підтримати тих, хто постраждав через війну та яких тверджень слід уникати під час розмови.

Такий простий вислів, який ми звикли говорити для підтримки, часом може зашкодити постраждалій людині.

Річ у тому, що в кожного свій унікальний досвід та втрати через війну.

Відтак, хтось залишився без роботи, житла, без дитини, чоловіка або близьких.

Комусь довелося побачити вибухи тільки на відеоролику, а хтось сам мало не загинув та на власні очі бачив загибель невинних людей.

Замість такої типової та недоречної в цьому випадку фрази, скажіть: “Те, що ти пережив — це жахливо. Мені шкода, що тобі довелось через це пройти”.

Таким чином людина зможе відчути, що її емоції важливі.

На перший погляд, може здаватися, що тему бойових дій взагалі не варто зачіпати, аби не ранити людину.

Однак для постраждалої особи важливо, щоб про її досвід знали.

Не бійтеся визнати всю серйозність і важкість ситуації.

Якщо вам важко підібрати правильні слова, просто скажіть: “Те, що трапилося у твоєму місті — це дуже страшно”.

Відмотати час назад неможливо, а помилки минулого виправити не вдасться.

За жодних обставин не кажіть: “Краще було виїхати раніше, ти маєш радіти, бо тобі вдалося вижити”.

Варто розуміти, що людина і так може корити себе за певні дії й так само намагається вмовити себе радіти життю.

Найкращою підтримкою для людини буде фраза: “Ти маєш право гніватися й ненавидіти тих, хто зруйнував твій дім та життя”.

Дайте постраждалій особі випустити пару, аби душевні рани загоювалися швидше.

Не слід ототожнювати людину з іншими й порівнювати її особистий досвід із горем інших.

Цінуйте те, що людина наважилась поділитися з вами своїми проблемами.

За жодних обставин не знецінюйте досвід людини фразами: “Принаймні твій будинок не згорів, тобі вдалося вижити, а от у когось…”

Такі слова змушують відчувати інших свої проблеми неважливими та незначущими.

Намагайтеся виділити сильні сторони постраждалої особи.

Наголосіть на рисах, які допомогли їй вижити та подбати про себе й близьких під час надзвичайної ситуації.

Виділяйте окремі якості людини, якими ви особливо пишаєтеся.

Проявляйте терпіння й людяність, адже зараз усім українцям неабияк потрібна підтримка одне одного!

