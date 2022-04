Діставати джгути та встромлювати цвяхи: як діяти, якщо шина пошкодилась під час поїздки

Як діяти, якщо пробило шину в дорозі?

У дорозі часто виникають непередбачувані ситуації.

Водії мають бути готовими до будь-якого перебігу подій, аби не застрягти посеред траси в найнезручніший момент.

Вкрай поширена проблема, що може спіткати під час поїздки — пробите колесо.

Однак навіть якщо шина пробилася, не поспішай змінювати її на запаску, якої може й не бути з собою.

Розповідаємо, як діяти, якщо шина пробилася в дорозі.

Перед тим, як переходити до ремонту пошкодженого колеса, слід визначити місце проколу.

Для цього слід уважно прислухатися до характерного свисту, який чутно біля колеса.

Однак якщо отвір зовсім невеликий, а звук не чутно, можна скористатися мильним отвором, який часто може бути під рукою.

Достатньо промазати шини й подивитися, де утворяться бульбашки.

Якщо з пробоїни стрімко виходить повітря, її можна заткнути шурупом або цвяхом потрібного розміру.

Таким чином ви зможете заблокувати вихід повітря та підкачати спущене колесо.

Звісно, це допоможе ненадовго, однак такий простий трюк дозволить дібратися до СТО, де фахівці зможуть замінити шини.

Водії часто натрапляють на ями, через що псуються диски та тріскаються покришки.

Аби тимчасово розв’язувати цю проблему, всередину колеса можна вставити камеру потрібного розміру.

Звісно, вона не завжди є під рукою, однак якщо вам усе ж вдасться її знайти, можна з легкістю вставити її навіть у неоснащеній для повноцінного ремонту майстерні.

Герметик — це справжній рятівник будь-якого водія.

Якщо шина пошкодилася під час поїздки, достатньо просто взяти балончик зі спеціальною речовиною та наповнити їм спущене колесо.

Герметик дозволяє тимчасово залатати дірки діаметром до 4,5 міліметрів, а також повертає колесо до нормального стану, тож можна спокійно продовжувати рух.

Кожен відповідальний водій має возити із собою спеціальний набір для ремонту, в якому неодмінно знайдуться армовані джгути для швидкого ремонту шини.

Користуватися джгутами доволі просто: у місце пошкодження потрібно ввести розширювальний гвинт, а в отриманий отвір вставити джгут.

Він повністю заблокує вихід повітря.

Край джгута, що стирчить з поверхні шини, потрібно обрізати, а колесо після процедури необхідно додатково підкачати насосом.

Часом у дорозі можна випадково пошкодити вентиль.

У такому випадку відремонтувати колесо самостійно вже не вийде.

Якщо у вас немає запаски, а повітря виходить досить повільно, добре накачайте колесо компресором або насосом.

Це дозволить доїхати до найближчого шиномонтажу.

Варто зазначити, що в такому випадку слід зупинятися кожні кілька кілометрів, аби перевірити стан колеса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заощадити пальне в дорозі.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.