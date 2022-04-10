Пологи за кордоном: яке громадянство отримують немовлята, народжені за межами України

Як зареєструвати новонароджену дитину за кордоном?

Акти цивільного стану громадян України, які постійно або тимчасово живуть за кордоном, в тому числі й народження дитини, реєструють дипломатичні представництва і консульські установи України.

При цьому консульський збір з громадян не стягують.

Консул реєструє дитину після відповідної заяви батьків та визначає її походження, а потім присвоює прізвище та ім’я.

Зареєструвати дитину можуть за місцем проживання батьків або ж за фактичне місце народження дитини (підтверджується документом, який посвідчує факт її народження або місце проживання батьків).

Якщо дитина з’явилась на світ, коли мати перебувала на повітряному, морському або річковому судні чи в будь-якому іншому транспорті, малюка реєструють у найближчій консульській установі.

Коли потрібно подати відповідну заяву?

Заяву про реєстрацію батьки мають подати якомога скоріше й не пізніше ніж за місяць від дня народження малюка.

Якщо дитина народилась мертвою, заяву потрібно надати протягом трьох діб з дня пологів.

У разі смерті або хвороби батьків, заяву можуть подати родичі або інші особи, а також уповноважені представники медзакладу, в якому народилася дитина або в якому вона тимчасово перебуває.

Які документи потрібні для реєстрації?

В консульство потрібно подати: