Пологи за кордоном: яке громадянство отримують немовлята, народжені за межами України

Яке громадянство отримують немовлята, народжені за кордоном, та як зареєструвати дитину в іншій країні?

Повномасштабні бойові дії змусили евакуюватися мільйони українців за кордон, аби вберегти своє життя та здоров’я.

Серед вимушених переселенців є багато вагітних жінок, які народять малюків межами Батьківщини.

Багатьох майбутніх мам хвилює важливе питання: яке ж громадянство отримає дитина, що з’явилась на світ за кордоном під час війни?

В асоціації жінок-юристок України ЮрФем розповіли, яке громадянство отримує в такому випадку малюк та як правильно зареєструвати дитину в іншій країні.

Варто зазначити, що громадянство народженої дитини пов’язується або з громадянством батьків, або з фактом реєстрації місця проживання батьків дитини чи одного з них в Україні на момент народження дитини.

