Любов до Батьківщини в усьому: найкращі ідеї для патріотичного манікюру

Оригінальні ідеї для патріотичного манікюру.

В умовах війни багатьом здається, що робити звичні б’юті-процедури не доречно в такі непрості часи.

Однак варто пам’ятати про те, що зламані та покусані від стресу нігті ніяк не допоможуть перемогти ворога.

Ба більше, держава навпаки заохочує громадян користуватися послугами різних майстрів, аби підтримати економіку.

Отож, якщо ти перебуваєш у відносно безпечному регіоні, де працюють салони, сміливо записуйся на манікюр, адже цим ти піднімеш собі настрій та певною мірою допоможеш країні.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе добірку найкращих ідей для патріотичного манікюру, який зараз перебуває на піку популярності.

