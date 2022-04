Відновлюємо режим харчування: як змусити себе поїсти та не переїдати під час війни

Як налагодити харчування під час війни?

Повномасштабна війна стала неабияким стресом для всіх українців.

Наш організм болісно реагує на зовнішню загрозу: у багатьох виникають труднощі зі сном, концентрацією, зокрема й з харчуванням.

В умовах бойових дій комусь важко змусити себе з’їсти бодай крихту хліба за день, а хтось навпаки споживає все, що бачить на своєму шляху.

Аби уникнути проблем зі здоров’ям, важливо дбати про рівень гормонів у нашому організмі, які відповідають за величезну кількість процесів.

Нутриціолог Анастасія Голобородько розповіла, які гормони допоможуть налагодити харчування та покращити емоційний стан.

Аби підвищити вміст цього гормону у своєму організмі, варто нагороджувати себе похвалою навіть за дрібниці.

Намагайтеся збалансувати свій раціон та не заповнюйте їжею порожнечу, утворену сумом та тривогою.

Сприймайте продукти як паливо для енергії, а не антидепресант.

Цей важливий гормон відповідає за наш настрій.

Якщо у вас є можливість, обов’язково медитуйте та виконуйте елементарні фізичні вправи: зарядку, присідання, повільна хода.

Спробуйте віднайти гармонію в єднанні з природою: насолоджуйтеся нею бодай 5 хвилин на день.

Також дуже допомагає виконання різних дихальних практик.

Цей гормон виконує функцію природного знеболювального.

Аби підвищити його, частіше смійтеся, як би складно під час війни це не було.

Підвищити вміст ендорфіну в організмі можна також за допомогою аромаолій, зеленого чаю, трав, а також гіркого шоколаду та ванілі.

Гормон, пов’язаний з обіймами та дотиками.

Проводьте за можливості більше часу з близькими та домашніми тваринами, робіть оточенню компліменти.

Не уникайте тактильного контакту, адже зараз він дуже потрібен нам усім.

Найкращий природний регенератор.

Аби отримати його, достатньо подбати про свій сон.

За можливості лягайте спати до 22-22:30 та намагайтеся відпочивати щонайменше 6 годин, а краще — 8.

Бажано спати в прохолодній кімнаті під теплою ковдрою.

Аби організму було легше розслабитися, переведіть усі гаджети в нічний режим після настання темряви та не вживайте каву й алкоголь увечері.

Не нехтуйте своїм здоров’ям під час війни, адже нам усім зараз потрібні сили, аби дати відсіч ворогу!

Фото: Pexels

