Шукати маніпуляції та не довіряти анонміності: як розпізнати ворожі Telegram-канали

Що видає проросійські Telegram-канали?

Окупанти не хочуть миритися зі своєю поразкою на всіх фронтах та продовжують атакувати інформаційне поле.

Тонни пропаганди й фейків щодня виливаються на користувачів з російських ресурсів.

Аби не потрапити на гачок загарбників та не вестися на маніпуляції, важливо вміти розпізнавати ворожі “інформаційні сміттєзвалища”.

PR-спеціаліст Денис Старостін розповів, що допоможе розпізнати ворожі Telegram-канали, які часом видають себе за українські ресурси.

За словами Дениса Старостіна, останнім часом у ворожих каналах активно обговорюють події в Маріуполі.

Основна теза, яку просувають окупанти: Україна ніби-то буде спростовувати здачу Маріуполя й поширювати фейки про перемогу.

Проросійські Telegram-канали також часто говорять про довготривалу війну, економічну відсталість України внаслідок бойових дій та величезну кількість жертв з нашого боку.

Однак варто розуміти, що українці за жодних обставин не підуть на мир з Росією на вигідних їй умовах.

Російські Telegram-канали також ширять чутки про втечі української еліти з Батьківщини.

Проте потрібно усвідомлювати, що ми боремося не за еліту, а за власну волю й світле майбутнє.

Слід зазначити, що ворожі ресурси часто маскуються під проукраїнські, аби залучитися довірою читачів.

Денис Старостін наголосив на кількох важливих правилах, які допоможуть виявити ворожі ресурси:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати ворожого корегувальника вогню.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.