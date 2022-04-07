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07.04.2022 07:00
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Що варто знати про Благовіщення 2022: історія, прикмети та заборони свята

Що варто знати про Благовіщення 2022: історія, прикмети та заборони свята

Усе, що потрібно знати про Благовіщення 2022.

Сьогодні українські християни відзначають вкрай важливе церковне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

За повір’ям, саме в цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії хорошу новину про те, що вона стане матір’ю Божого Ісуса Христа.

До речі, саме через це Благовіщення святкують рівно за 9 місяців після Різдва: православні — 7 квітня, а католики — 23 березня.

Розповідаємо, як виникло це свято, яким прикметам у цей день варто вірити та чого не можна робити.

Усе, що потрібно знати про свято Благовіщення 2022

Як виникло свято?

Після заручення Діви Марії з Йосифом, до неї в містечко Назарет прийшов з доброю новиною архангел Гавриїл.

Святий повідав Марії, що вона носить під серцем Сина Божого, якого вона народила через 9 місяців.

Саме через це білі голуби на блакитному небосхилі — символ Благовіщення, адже ці птахи асоціюються з приємними звістками.

До VII століття свято мало багато альтернативних назв: Привітання Марії, Сповіщення, День вітання, Сповіщення, Початок спокутування, Зачаття Христа.

Лише згодом особливий день почали називати Благовіщенням.

птахи в небі

Традиції свята

Святкування Благовіщення проходить протягом трьох днів зазвичай, однак дні передсвяткування та постсвятства відкладають, якщо Великдень припадає на початок квітня.

У такому випадку Благовіщення відзначають на Страсній седмиці.

У цей день заведено пекти пісні булки у формі пташок, які за повір’ям покликані сповіщати про прихід весни.

У храмах на Благовіщення проводять нічну службу, під час якої читають Літургію св. Іоанна Златоуста.

Варто зазначити, що священнослужителі в цей день одягають блакитні ряси, адже саме цей колір символізує Благовіщення.

Сьогодні вранці слід сходити до церкви та купити по одній проскурці на кожного члена родини, а також замовити молитву за їхню добру долю та здоров’я.

Проскурки потрібно з’їсти натщесерце разом зі святою водою та прочитати спеціальну молитву.

Жінки на Благовіщення мають сходити до церкви й помолитися Пресвятій Богородиці про щасливу долю та здоров’я своїх дітей.

жінка в церкві

Заведено вважати, що саме після цього свята зима остаточно здає позиції, а холод більше не повернеться.

Важливо зазначити, що на Благовіщення можна вживати рибу, попри Великий піст.

Не забудьте сьогодні допомогти й підтримати всіх близьких або тих, хто цього потребує.

Якщо ви працюєте, можна не відкладати в цей день справи та займатися роботою.

Важливі прикмети на Благовіщення

  • Ранковий туман на Благовіщення сповідає про сильний розлив річок та водойм.
  • Якщо 7 квітня з’явиться гроза, то цьогоріч вродять горіхи.
  • Дощ на Благовіщення принесе хороший врожай жита добрий улов для рибалок.
  • Якщо на Благовіщення не прилетіли ластівки, наступна зима буде холодною.
  • Сонячний та безхмарний день у період Благовіщення сповіщає про часті літні грози.
  • Якщо на небі в ніч Благовіщення мало зірок, кури погано нестимуться.

Чого не можна робити на Благовіщення?

За жодних обставин не сваріться та не пліткуйте в цей священний день.

Варто відкласти й фізичну роботу: сьогодні краще не прибирати, не носити важке, не в’язати та не поратися на городі.

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На Благовіщення не варто зрізати квіти та підрізати дерева, а також вирушати в тривалу подорож.

Не надягайте нових речей, адже вони можуть зіпсуватися.

За можливості не запалюйте в домі свічок, адже за повір’ям вони не дадуть побачити янгола.

Жінкам також не рекомендують стригти волосся на Благовіщення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня в умовах війни.

Фото: Pexels

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Теги: Благовіщення, свята
07.04.2022 07:00



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