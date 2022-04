Що варто знати про Благовіщення 2022: історія, прикмети та заборони свята

Усе, що потрібно знати про Благовіщення 2022.

Сьогодні українські християни відзначають вкрай важливе церковне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

За повір’ям, саме в цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії хорошу новину про те, що вона стане матір’ю Божого Ісуса Христа.

До речі, саме через це Благовіщення святкують рівно за 9 місяців після Різдва: православні — 7 квітня, а католики — 23 березня.

Розповідаємо, як виникло це свято, яким прикметам у цей день варто вірити та чого не можна робити.

Після заручення Діви Марії з Йосифом, до неї в містечко Назарет прийшов з доброю новиною архангел Гавриїл.

Святий повідав Марії, що вона носить під серцем Сина Божого, якого вона народила через 9 місяців.

Саме через це білі голуби на блакитному небосхилі — символ Благовіщення, адже ці птахи асоціюються з приємними звістками.

До VII століття свято мало багато альтернативних назв: Привітання Марії, Сповіщення, День вітання, Сповіщення, Початок спокутування, Зачаття Христа.

Лише згодом особливий день почали називати Благовіщенням.

Святкування Благовіщення проходить протягом трьох днів зазвичай, однак дні передсвяткування та постсвятства відкладають, якщо Великдень припадає на початок квітня.

У такому випадку Благовіщення відзначають на Страсній седмиці.

У цей день заведено пекти пісні булки у формі пташок, які за повір’ям покликані сповіщати про прихід весни.

У храмах на Благовіщення проводять нічну службу, під час якої читають Літургію св. Іоанна Златоуста.

Сьогодні вранці слід сходити до церкви та купити по одній проскурці на кожного члена родини, а також замовити молитву за їхню добру долю та здоров’я.

Проскурки потрібно з’їсти натщесерце разом зі святою водою та прочитати спеціальну молитву.

Жінки на Благовіщення мають сходити до церкви й помолитися Пресвятій Богородиці про щасливу долю та здоров’я своїх дітей.

Заведено вважати, що саме після цього свята зима остаточно здає позиції, а холод більше не повернеться.

Важливо зазначити, що на Благовіщення можна вживати рибу, попри Великий піст.

Не забудьте сьогодні допомогти й підтримати всіх близьких або тих, хто цього потребує.

Якщо ви працюєте, можна не відкладати в цей день справи та займатися роботою.

За жодних обставин не сваріться та не пліткуйте в цей священний день.

Варто відкласти й фізичну роботу: сьогодні краще не прибирати, не носити важке, не в’язати та не поратися на городі.

На Благовіщення не варто зрізати квіти та підрізати дерева, а також вирушати в тривалу подорож.

Не надягайте нових речей, адже вони можуть зіпсуватися.

За можливості не запалюйте в домі свічок, адже за повір’ям вони не дадуть побачити янгола.

Жінкам також не рекомендують стригти волосся на Благовіщення.

Фото: Pexels

