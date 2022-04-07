Посівний календар садівника і городника на квітень 2022

Місячний посівний календар садівника і городника на квітень підкаже, коли та що саме варто саджати, аби рослини неодмінно потішили вас за кілька місяців.
У період війни город для багатьох став єдиним порятунком.
По-перше, робота в саду в безпечний час дає можливість відволіктися й бодай на кілька годин повернутися до звичного життя.
По-друге, власноруч вирощені овочі й фрукти ніколи не будуть зайвими, особливо в такі непрості часи.
Дотримуйся рекомендацій з цього календаря й неодмінно отримаєш добрий врожай.
Посівний календар на квітень 2022
Сприятливі дні: 3-4, 9, 15, 18, 21- 22, 26-27 квітня.
Несприятливі дні: 1, 8, 11-13, 23-24, 28, 30 квітня.
3-4 квітня: У ці дні варто обрізати всі чагарники й активно почати висаджувати овочеві культури (картоплю, кабачки, моркву, капусту і т.д.)
9 квітня: Сьогодні слід удобрити ґрунт, а також посіяти квасолю, суницю, полуницю.
15 квітня: Влучний день для пророщування насіння, а також прищеплення та окулювання.Також по темі: Де брати вітаміни, якщо скінчилася зелень та овочі Рятуємо кишківник від стресів під час війни: список корисних продуктів Смачні антидепресанти під час війни: ТОП продуктів, які покращують настрій
18 квітня: Сьогодні слід підживити землю мінеральними й органічними добривами.
Огірки й помідори, висаджені в цей день, неодмінно потішать вас добрим урожаєм.
21-22 квітня: Протягом цих днів варто зайнятися обрізанням, омолодженням і пасинкуванням.
Садити можна яблуні та ягідні чагарники.
26-27 квітня: Цими днями слід зайнятися очищенням та обробкою кори дерев.
Хорошою ідеєю буде й проведення незначних ремонтних робіт на городі.
Перевірте стан вашого приладдя й поприбирайте на ділянці.
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