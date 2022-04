Благовіщення 2022: привітання зі святом у прозі, віршах, смс та картинках

Цьогоріч християни відзначають третє за важливістю свято Благовіщення 7 квітня.

За повір’ями воно асоціюється з добрими звістками та світлою радість.

Аби потішити близьких у такі непрості часи, не забудь привітати їх із цим священним днем.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найкращі привітання на Благовіщення 2022 року в прозі, віршах, смс та картинках.

Обирай найкращі й надсилай рідним та близьким.

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти добре знай!

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона “жона”,

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей –

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

***

Навкруги лиш чути дзвін,

Всіх вітає з святом він.

Благовіщення прийшло –

Хай пропаде всюди зло.

В таке прекрасне християнське свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочемо вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу й зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов’ю, розумінням і щастям.

***

Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, щастя та Божа благодать. Нехай матеріальні та духовні блага будуть удосталь, а у двері стукають тільки добрі вісті!

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії й світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці й усім серцем бажаю давати відсіч сумним думкам і недобрим помислам, впевнено прагнути до чогось світлого й доброго, жити зі щирою надією й міцною вірою, радіти всьому, що Бог послав, і дякувати його за добро та щастя.

***

Вітаю з великим святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю всім тільки хороших звісток. Великої радості від того, що у вас є. Будьте щасливі, здорові й вірні Господу!

Вітаю з великим святом Благовіщення! Кажуть, що в цей день навіть птахи гнізда не в’ють, тож бажаю і тобі духовно відпочити!

***

У Благовіщення бажаю

Усім я щастя та добра

Богородицю прославим

За народження Христа

***

Нехай Благовіщення це

Тобі, мій друже, принесе

Все найкраще в цьому світі,

Хай любов до тебе прийде!

***

З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров’я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

***

З Благовіщенням!

Нехай очі твої блищать,

І буде щирим твій сміх,

Бажаю істинного щастя

Без лих, без жодних бід!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня в умовах війни.

Головне фото: Unsplash

