Корисні властивості яблук: що потрібно знати

Чим корисні яблука – цілющі властивості одного з найсмачніших та найдоступніших українських фруктів.

Яблука – це справжня скарбниця вітамінів, мікроелементів та інших корисних для організму речовин.

Вони сприяють його омолодженню, зміцнюють імунітет та позитивно впливають на обмінні процеси.

А головна їхня перевага в тому, що навіть в умовах війни цей чудодійний фрукт легко дістати.

У яблуках міститься велика кількість пектину, який при регулярному вживанні допомагає прочистити судини та суттєво зменшити рівень холестерину.

Яблуко, з’їдене зі шкіркою, здатне знизити холестерин на 19%. Щоб отримати аналогічний ефект від зеленого чаю, доведеться випити аж 5 чашок.

Вітамін С, на який багаті яблука, надає шкірі природного сяйва, а вітаміни групи В допомагають боротися з акне та чорними цятками.

Аби ефект був ще більшим, варто не лише їсти ці фрукти, але й робити за можливості з них маски для обличчя. Для цього змішай рівні частини натертого яблука і меду. Нанеси на обличчя, потримай на 10 хвилин та змий без гелю для вмивання.

Яблука – відмінний засіб для схуднення. Вони містять лише 47 ккал на 100 грамів і багаті на клітковину. Щоденне вживання цих фруктів допомагає нормалізувати метаболізм.

А головне – яблука містять речовини, що заважають вуглеводам перетворюватися на жири. Саме цим і пояснюється ефективність яблучних дієт та розвантажувальних днів.

Чотири кислих яблука повністю покривають добову норму вітаміну С. Завдяки цьому вони є чудовим засобом для профілактики інфекційних захворювань і мають потужну протизапальну дію.

Ця властивість зараз дуже актуальна, адже багатьом доводиться проводити час у холодних укриттях, а потім боротися із застудою.

Також яблука здатні врятувати від авітамінозу, підвищують рівень гемоглобіну та беруть участь у синтезі колагену.

У яблуках міститься велика кількість йоду, саме тому їх варто вживати для профілактики захворювань щитовидної залози.

Також цей елемент сприяє покращенню ефективності розумової праці.

З обережністю варто вживати яблука людям із виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки, гастритом та холециститом.

Також варто уважно ставитися до вживання яблучних кісточок. Вони містять глікозид амигдалина, який у шлунку перетворюється на отруйну синильну кислоту.

Безпечно з’їдати не більше 5 зерняток в день.

