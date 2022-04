Прийшов до воєнкомату – що далі? Алгоритм дій для призовників

Як діяти після явки у військкомат?

Війна показала, наскільки українці єдні та завзяті.

У період бойових дій кожен намагається чимось допомогти: жінки займають волонтерством і плетуть маскувальні сітки на танки, а чоловіки масово записуються в тероборону та вишиковуються в черги під військкоматами.

У призовників та добровольців часто виникає питання: “А що ж робити далі?”

Розповідаємо, що робити призовникам діяти після явки у військкомат.

Під час першої хвилі мобілізували оперативний резерв (колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом).

Зараз призивають військовослужбовців, які служили в період з 2014 року.

Після завершення другої хвилі мобілізуватимуть офіцерів запасу — військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ.

Під час четвертої хвилі призиватимуть всіх мешканців України, що можуть служити за віком та станом здоров’я.

Усі охочі вступити до лав армії мають здати загальний аналіз крові та сечі, а також серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С, а також на реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW).

Лікарі також визначають групу крові та резус-нележність призовників і проводять флюорографічне обстеження грудної клітини.

Призовники повинні отримати щеплення відповідно до спеціального календаря та пройти електрокардіографічне обстеження.

Усі військовозобов’язані мають пройти огляд:

За наявності індивідуальних показань призовники можуть пройти обстеження в додаткових спеціалістів.

За результатами медогляду лікар, який входить до складу призовної комісії, приймає рішення щодо придатності людини за станом здоров’я до військової служби.

Фахівець може винести одну з таких постанов:

Варто зазначити, що мобілізовані люди, які не проходили військової служби, направляються спочатку на фахову підготовку до навчальних центрів, після якої вони входять до складу підрозділів, що ведуть бойові дії.

Якщо чоловіка, який не має навичок володіння зброєю, мобілізували, але не провели спеціальну підготовку, про це необхідно повідомити в Міністерство оборони України, назвавши ПІБ, номер частини та склад правопорушення.

Якщо військовозобов’язана людина змінила місце проживання, вона повинна стати на облік за новим місцем перебування.

Якщо особа ухиляється від обліку, вона нестиме за це адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

У разі ігнорування попередження про постановку на облік та неявку у військкомат особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Міністерство оборони України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.