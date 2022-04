Магнітні бурі у квітні 2022 – календар небезпечних дат

Кінець березня 2022 та перші дні квітня стануть напруженим періодом для українців.

Саме в ці дні слід очікувати сильних магнітних коливань та погіршення самопочуття у вразливих людей.

Однак залишок місяця буде відносно небагатим на магнітні бурі й принесе довгоочікуваний спокій.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у квітні 2022.

У перші два дні квітня слід очікувати на потужні магнітні бурі, що можуть викликати слабкість та втому у деяких людей.

У ці дні варто бути особливо обачними та піклуватися про своє здоров’я.

1-2 квітня – сильна магнітна буря

7 квітня – середня магнітна буря

18 квітня – сильна магнітна буря

20 квітня – слабка магнітна буря

Під час магнітних бур люди часто скаржаться на:

Фото: Рexels

