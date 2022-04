Сідає батарейка. Як відрізнити втому від вигорання?

Як відрізнити вигорання від втоми і що з цим робити.

Морально в українців вже йде накопичення втоми, дехто вже починає опускати руки, хтось не може зібратись.

Можливо це просто втома, однак є вірогідність вигорання, з яким впоратися складніше.

Кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька розповіла, як відрізняти ці стани та що з ними робити.

Розглядається як тимчасове зниження працездатності, здатності чинити опір інтенсивним подразникам або тривала відсутність відпочинку.

Можливо пограти у просту гру в телефоні, подивитися серіал, помалювати. Або займіться тим, що вам подобається.

Якщо ж втома не минає після відпочинку, це може бути ознакою вигорання.

Поняття “вигорання” використовується як узагальнення для позначення ознак фізичної, емоційної або мотиваційної втоми, виснаження.

Вигорання виникає як реакція на тривалий стрес і тривогу.

В умовах війни вигорання може бути пов’язане з такими факторами:

Серед найтиповіших характеристик психологічного вигорання є:

Перш за все необхідно усвідомити справжні причини, котрі викликають вигорання: невідомість, постійне очікування новин, страх отримати страшні вісті.

Потрібно дотримуватися режиму харчування, сну, рухової активності: робити кілька прийомів їжі на день, пити більше, ніж зазвичай.

Намагайтесь використовувати перерви між повітряними тривогами не лише для господарських справ, але й для прогулянки на свіжому повітрі.

Також поверніть внутрішнє відчуття контролю. Для цього поверніть рутинні справи: прибирання, особиста гігієна.

Дозволяйте собі приймати та надавати підтримку близьким та тим, хто цього потребує.

“Звірка годинників” цінностей: спілкуватися з однодумцями, читати і слухати інформаційні канали, які підтримують цінності вашої спільноти.

Виражайте та висловлюйте емоції. Можете кричати, матюкатися, головне, знати, кому адресована агресія і випадково не виплеснути її на близьких.

Пам’ятати про пріоритети — знати, що для вас у цей момент є найважливішим, а що може почекати до перемоги.

