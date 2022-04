Жертва не винна. Що таке сексуальні домагання та де отримати допомогу

Як розпізнати сексуальне домагання.

“Про це не прийнято говорити, спровокувала, не зміг стриматись, це вигадки фантазії, не правильно розшифрувала знаки” — такі фрази знецінюють проблему й через це жертви насилля бояться говорити.

Замовчування чи ігнорування проблеми — це підтримка дій нападника.

В асоціації жінок-юристок України “ЮрФем” відповіли на найпоширеніші питання та вказали, де можна отримати допомогу.

Сексуальні домагання є насильством і формою дискримінації. Проявляється як небажана поведінка сексуального характеру.

Можуть бути виражені, як фізично, так і вербально та невербально, наприклад, шляхом демонстрації порнографії чи жестів.

Сексуальні домагання принижують людину, порушують її недоторканність та ображають.

Неправомірні дії можуть мати вигляд:

Спробуйте будь-чим відвернути увагу кривдника (запитайте, наприклад, котра година). Не залишайте потерпілу особу наодинці з кривдником та запитайте її, чи не потребує вона допомоги;

Задокументуйте (фотографії, відео, аудіо тощо), по можливості, дії, які вчиняє кривдник стосовно потерпілої особи. Занотуйте собі точний час та місце вчинення цих дій, зверніть увагу на найближчі автівки та будівлі, де можуть бути встановлені камери спостереження чи відеореєстратори.

Пам’ятайте, що постраждалій потрібна ваша підтримка та допомога, в тому числі у вигляді звернення до уповноважених органів чи медичних закладів.

Перш за все, негайно телефонуйте до поліції за номером 102.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому під час війни пари розстаються.

Фото: Реxels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.