Обережно, міни! Як розрізнити вибухонебезпечні предмети та вберегтися від них

Як розпізнати різні види мін?

За мирних часів ми й уявити собі не могли, що звичні нам вулички можуть стати небезпечними місцями.

Під час війни загроза чатує всюди: з неба в будь-який момент може впасти снаряд, а під ногами — опинитися міна.

Аби ворог був не таким страшним, слід знати його в обличчя.

Саме тому важливо навчитися розпізнавати небезпечні предмети.

Розповідаємо, який вигляд мають різні міни та як від них уберегтися.

Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, за жодних обставин не наближайтеся до нього.

Ваша цікавість може коштувати вам життя!

Одразу повідомте про виявлення підозрілого предмета в поліцію або в рятувальну службу.

Важливо також розповідати дітям по міни, аби вони під час ігор на вулиці не постраждали від вибухів.

Запам’ятайте, який вигляд мають міни:

Бережіть себе та дбайте про свою безпеку!

Фото: ДСНС України

Головне фото: dsns_ukraine

