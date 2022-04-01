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ICTV Ранок 01.04.2022 10:43
01.04.2022 10:43
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Обережно, міни! Як розрізнити вибухонебезпечні предмети та вберегтися від них

Обережно, міни! Як розрізнити вибухонебезпечні предмети та вберегтися від них

Як розпізнати різні види мін?

За мирних часів ми й уявити собі не могли, що звичні нам вулички можуть стати небезпечними місцями.

Під час війни загроза чатує всюди: з неба в будь-який момент може впасти снаряд, а під ногами — опинитися міна.

Аби ворог був не таким страшним, слід знати його в обличчя.

Саме тому важливо навчитися розпізнавати небезпечні предмети.

Розповідаємо, який вигляд мають різні міни та як від них уберегтися.

Як розпізнати різні види мін та чим вони небезпечні?

Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, за жодних обставин не наближайтеся до нього.

Ваша цікавість може коштувати вам життя!

Одразу повідомте про виявлення підозрілого предмета в поліцію або в рятувальну службу.

Важливо також розповідати дітям по міни, аби вони під час ігор на вулиці не постраждали від вибухів.

Запам’ятайте, який вигляд мають міни:

міна міна міна міна

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міна міна міна

Бережіть себе та дбайте про свою безпеку!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно повідомляти про місцерозташування ворога.

Фото: ДСНС України

Головне фото: dsns_ukraine

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Теги: війна в Україні, ДСНС, правила безпеки
01.04.2022 10:43
Джерело: ДСНС України



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