Лист у щасливе майбутнє: як надіслати повідомлення, яке прийде після перемоги України

Як відправити лист у майбутнє?

Спогади — невід’ємна й часом навіть приємна частина нашого життя.

Іноді старі фотографії, одяг та інші дрібнички, які ми випадково знаходимо, здатні перенести нас у минуле.

Такі подорожі в часі дозволяють нам порівняти наше мислення, плани та ритм життя.

Особливо атмосферними іноді бувають листи-послання з минулого в майбутнє.

Відтепер кожен українець може надіслати приємне повідомлення собі або комусь із близьких, яке адресат отримає після закінчення війни.

Розповідаємо, як відправити послання, що прийде на пошту після нашої перемоги.

Українці Ростислав Брославський та Арсеній Матвійчук створили платформу Лист після війни, яка допоможе надіслати електронний лист на пошту будь-якого користувача, що надійде після перемоги України у війні.

Це дасть можливість в майбутньому порадувати рідних, що перебувають поруч і тих, із ким нас розділяють тисячі кілометрів зараз.

Перейшовши на сайт, користувачі можуть одразу почати писати листа або ж поділитися своєю електронною адресою з друзями в зручному форматі, аби ті також могли надіслати лист у майбутнє.

Щоб почати формувати повідомлення, варто натиснути на опцію Написати.

Далі слід увести електронну адресу отримувача та ім’я цієї людини, а також сам текст послання.

Ви можете написати й собі.

Коли адресат отримає свій лист, він побачить, коли саме ви його створили.

Звісно, відправляти послання вручну не будуть.

Одразу після створення повідомлення, листи потрапляють у спеціальну захищену базу.

Після закінчення війни й нашої перемоги, розробники сайту запустять систему, яка автоматично надішле всі листи отримувачам.

Фото: Pexels

