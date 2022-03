Радість для дідуся і бабусі. Привітання з народженням онука

Привітання з народженням онука для бабусі та дідусі українською мовою в прозі.

Діти народжуються і за часів війни. А бабусі та дідусі чекають на народження онука не менше, ніж самі батьки. Тож не забудьте привітати і їх із цією надзвичайно важливою подією.

Ранок у Великому Місті зібрав теплі вітання своїми словами, які точно порадують новоспечених дідусів і бабусь.

Вітаємо з почесним званням бабусі! Нехай у малюка втіляться в життя всі найзаповітніші Ваші бажання! Хай росте всім рідним на велику радість!

***

Вітаємо молоду бабусю з поява на світ довгоочікуваного внучка! Щиро бажаємо йому рости здоровеньким, розумною здорованем, кожен день радувати бабусю успіхами і дізнаватися щось нове, нехай життя малюка буде казкою, наповнене добром, радістю та чудесами!

Вітаємо з народженням онука! Бажаємо море щастя, адже діти й онуки – вища нагорода, яку нам дано мати в цьому світі!

***

Я не вірю своїм очам і вухам: Ви – і бабуся? Ні, такого не може бути! Тому вітаю Вас з народженням сина у Вашої дочки! Так буде правильніше.

***

Дорогі наші, вітаємо вас з народженням онука! І хоч ти зараз далеко, але настав той час, коли ви з нетерпінням будете чекати літа, щоб ваш внучок приїхав до вас у гості. І ви з радістю будете водити його на річку, грати з ним і балувати вранці смачними млинцями з парним сільським молоком. За літо він буде рости і міцніти, оточений вашою турботою.

***

Щасливих бабусю і дідуся хочу привітати від душі з днем народження улюбленого онука. Бажаю Вашому хлопчику міцного богатирського здоров’я, щасливого життя, безтурботного й веселого дитинства, захоплюючих прогулянок з бабусею і невгасимого інтересу хлопчика до всього навколо.

***

Ось ви і дочекалися. Ваші діти піднесли вам найбільший подарунок. Ви разом з ними знову стаєте «батьками», ви їм знову дуже потрібні. З онуком вас!

Нудьга заїла? Це пройде. У вас онук, вітаємо! Забувайте про вік і болячки, вперед! Онук дає команду: «Готовність номер один!»

***

З новою молодістю вас, адже новонароджений — це джерело тонусу і бадьорості. Здоров’я вам, дитині і його батькам. Нехай внук бачить вас як можна частіше, тягнеться до вас; хай час, проведений з ним разом, стане в радість. Нехай уся ваша пополневшая сім’я буде дружною і щасливою. Вітаємо з малюком!

***

Вітаю з появою у вашому сімействі спадкоємця! Бажаю, щоб малюк зростав здоровим, сильним, сміливим! Нехай від батьків передаються кращі якості, а вашій мудрості вистачить виховати ще не одне покоління!

***

Вітаю з народженням онука, і від усієї душі бажаю міцного здоров’я Вашому хлопчику, доброго серця і відваги душі. Бажаю, щоб онучок завжди залишався радістю бабусі і гордістю дідуся, щоб він ріс жвавим і сміливим хлопчиком, щоб його шлях завжди висвітлював яскравий світ щастя і любові.

***

Кажуть, що перша дитина, він як іграшка, а перший онук — це перша дитина. Так вітаємо вас з вашим первістком! Безсумнівно, він буде самим улюбленим і найкращим, тому що у нього є такі чудові бабуся з дідусем. Ми впевнені, що ви виховаєте з нього мужнього, сумлінного, розумного і сильного чоловіка, який стане вашим захисником у будь-якій ситуації.

***

Прийміть наші вітання та побажання! Язик не повертається назвати вас бабусею і дідусем! Таких молодців! З таким чудовим карапузом! З таким чудовим онуком! Вітаємо від усієї душі!

