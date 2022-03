Отримати відшкодування онлайн: як подати заявку про пошкоджене майно через Дію

Як подати заявку про пошкоджене під час війни майно через додаток Дія?

Війна — це завжди руйнування. Вона забирає в невинних людей життя, здоров’я, сили та дах над головою.

Від початку активних бойових дій в Україні тисячі громадян втратили свої оселі через ворожі снаряди.

У такі непрості часи українцям дуже важлива підтримка держави, тож президент Володимир Зеленський зазначив, що всі, хто втратив дім після початку повномасштабного вторгнення РФ, отримають компенсацію.

Аби уникнути зайвої бюрократії та біганини по різних інстанціях, подати заявку на відшкодування можна в смартфоні.

Розповідаємо, як надіслати запит на пошкоджене майно в застосунку Дія.

Можливість отримати компенсацію за пошкоджене під час війни майно мають усі громадяни, чия нерухомість зазнала руйнувань від 24 лютого 2022 року.

Подати заявку мають право власники:

Спершу слід оновити додаток до останньої версії.

Далі перейдіть до розділу Послуги та натисніть на опцію Пошкоджене майно.

Після цього потрібно заповнити спеціальну форму з указанням усієї необхідної інформації (ваші контактні дані, ПІБ, інформація про пошкоджену нерухомість, РНОКПП).

Після успішного подання заявки слід очікувати на інформацію про те, що процедура оцінки та відшкодування вже почалась.

Вона буде чітко визначена урядом незабаром.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати ФОП через портал Дія.

Фото: ДСНС України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.