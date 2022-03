Місячний календар на квітень 2022 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на квітень 2022 стане незамінним помічником для тих, хто не може визначитися з певними рішеннями.

Коли краще наважитися на кардинальні зміни в житті, а коли — пересидіти небезпеку вдома?

У які дні голову можуть заполонити негативні думки?

А які дні будуть сприятливими й подарують радість навіть у такі непрості воєнні часи?

Читайте і зберігайте місячний календар на березень 2022, аби отримати відповіді на всі ці запитання.

Сприятливі дні у квітні: 6, 7, 14, 18, 20-22

Несприятливі дні у квітні: 16, 19, 26

Цього дня варто особливо підтримати своїх близьких.

Не шкодуйте хороших слів та компліментів.

Незабаром ви отримаєте винагороду за всі хороші справи.

Варто приділити увагу справам, що потребують розумової праці.

Усе, що пов’язано з пошуком інформації, принесе успіх у цей день.

Не забувайте й про перепочинок, наскільки це можливо в такі непрості часи.

Сприятливий день для фінансових операцій.

Якщо ви давно хотіли переказати кошти на добрі справи, робіть це саме сьогодні.

Сьогодні також слід розпланувати бюджет на найближчий час.

У цей день варто приймати всі відповідальні й важливі рішення.

Сміливо можна покласти початок чомусь новому.

Якщо до початку війни ви мріяли займатися якимось хоббі, почніть робити це вже сьогодні.

Сьогодні слід зайнятися всіма бюрократичними справами.

Оформлення будь-яких паперів піде напрочуд швидко в цей період.

Варто скористатися цією нагодою.

Добре підуть справи, пов’язані з розв’язанням складних питань.

Вдалі рішення самі спадатимуть на думку.

Можливий стрімкий розвиток подій, тож готуйтеся знаходити компроміси дуже швидко.

Сьогодні варто за можливості зайнятися спортом.

Попри те, що в тренажерні зали зараз не потрапити, варто обрати корисні вправи, які можна робити вдома або на свіжому повітрі.

Пам’ятайте, що виходити на вулицю слід тільки в безпечний час.

Велика ймовірність сварок із близькими.

Аби уникнути скандалів, намагайтеся пробачати рідним всі недоліки.

Не піддавайтеся агресії та зберігайте спокій.

Цей день буде невдалим для будь-яких починань.

Намагайтеся якомога швидше закінчити все, що робили раніше.

Під час прийняття важливих рішень варто покладатися на холодний розум.

Цей день стане доволі напруженим.

Аби погасити раптові страх і паніку, виконуйте дихальні практики та розмовляйте з близькими.

Дайте собі перепочити від усіх складних і важливих справ.

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на квітень 2022.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.